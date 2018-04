Otestovali jsme kolo s hřeby. Na sněhu a ledu drží jako přibité

Mrzne, venku je krásně a vy jste někde na chalupě v přírodě. Všude sníh, ale ještě ho není tolik, aby to bylo na běžky, a zároveň se v tom už nedá jezdit na kole. Dokonce ani běhat, protože lesní cesty pokrývá směsice sněhu, uježděného sněhu, ledu a tvrdých hrbolatých zmrazků. Prostě všechno špatně, klouže to tak, že na jakýkoli sport můžete zapomenout.

Vyzkoušeli jsme, co v takových podmínkách udělá mtb kolo se speciálními plášti s kovovými hroty. Asi nejběžnější dostupný plášť u nás, Schwalbe Ice Spiker 26' × 2.10, se dá sehnat přibližně od 1 200 korun. Zimní obutí tak můžete mít na kole za necelých 2 500 korun.

Kolo s hřeby versus mtb s normálními plášti

Pláště s hřeby Plášť Schwalbe Ice Spiker 26' × 2.10 je osazen 304 hřeby a váží 980 gramů. Výrazně rychlejší a lepší je dražší plášť Ice Spiker Pro , který má 361 hřebů a váží 695 gramů (dá se pořídit od cca 1 650 korun).

26' × 2.10 je osazen 304 hřeby a váží 980 gramů. Výrazně rychlejší a lepší je dražší plášť , který má 361 hřebů a váží 695 gramů (dá se pořídit od cca 1 650 korun). Dalším dostupným pláštěm s hroty, který se dá sehnat u nás, je například Kenda 1013 s 252 hřeby.

Pro úplnou přesnost, pláště s hřeby jsme použili na testovacím celoodpruženém stroji Giant Anthem 26', normální pláště jsme na sněhu testovali na stroji Specialized Epic Comp 29'.



Takovouto arktickou výbavou osazený celoodpružený stroj jsme otestovali právě v tomto počasí na lesních cestách, kde leželo do 10 cm nového sněhu kombinovaného s uježděnou sněhovou vrstvou, zamrzlými kalužemi a zmrazky. Schválně jsme jako druhý testovací stroj vzali mtb obuté normálními plášti, jež jsme z bezpečnostních důvodů podhustili na únosnou míru.

První pocit na kole s hroty byl nezvyklý až hrozný. Jezdec by kolu ještě odpustil děsivý vrčivý zvuk na tvrdém podkladu. Co bylo horší, zejména na suchém asfaltu jsme hned poznali, že s hřeby to jede výrazně pomaleji. Může za to horší odvalování, ale i vyšší váha plášťů (dohromady jsou o cca 1000 gramů těžší). Nicméně kolo jelo a hřeby na tvrdém asfaltovém povrchu nijak neklouzaly.

Jakmile jsme vjeli do terénu, kde byla silnější vrstva sněhu, uježděný sníh a zmrazky, karta se rázem obrátila.

Kolo s hřeby na ledu a sněhu drželo jako "židovská víra"

Překvapilo nás, že kolo nijak neklouzalo a zabíralo téměř jako přibité. Prakticky nikdy nepodklouzlo ani na čistém ledu. Brzy jsme se s ním skamarádili, odpustili mu pomalejší jízdu a získávali i při pohybu v tak složitých podmínkách jistotu a pocit důvěry. Srovnání s kolem osazeným obyčejnými plášti bylo jasně ve prospěch plášťů s hřeby.

Nejvíc se to projevovalo ve sjezdech, v zatáčkách a při přejíždění různých nerovností v zatvrdlém sněhu a ledu způsobených tím, jak cestu rozjezdili lesáci. Zatímco na kole s hřeby panoval pocit jistoty, na kole s obyčejnými plášti to byla chvílemi nebezpečná ekvilibristika. Najednou jelo kolo s hřeby mnohem rychleji.

Jediné, kdy bylo třeba dávat zvýšený pozor i na kole s hřeby, byla rychlejší jízda ve vyšší vrstvě sněhu, zejména ve sjezdech, kdy se mtb ve výjimečných situacích dostávalo do smyku.

Aby byl test bikových hrotů co nejprůkaznější, nechali jsme po zasněžených a zamrzlých lesních cestách projet i sportovní ženu středního věku (avšak žádnou bikerku či hobby závodnici), kterou by normálně vůbec nenapadlo kolo do takových podmínek vytáhnout. I ona nakonec jízdu "s ochranou" ocenila a docela si ji užila.

Náš závěr

Pláště s hřeby jsou perfektní do takových podmínek, jaké panují třeba právě teď na velké části našeho území. Nepříliš silná vrstva měkkého sněhu kombinovaná s uježděným ztvrdlým a zmrzlým sněhem, zmrazky a ledem. Dalším ideálním prostředím jsou kombinované podmínky: namrzlá půda, částečně holá zem, částečně sníh, klidně i tající, někdy zmrzlý, namrzlé kameny a klacky na lesní cestě. Průchodnost začíná kolo s hroty výrazně ztrácet v hlubším sněhu, řekněme v takovém, na němž se dá už jezdit na běžkách.

Úplný nesmysl je pak jezdit na kole s hřeby po suchu. Jakmile cyklistu čeká 30kilometrový výlet částečně po suchém asfaltu a nezamrzlých lesních cestách, kde budou dva tři krátké ledovaté úseky, nemá smysl pneu s hroty nasazovat.

Každému samozřejmě doporučujeme vyzkoušet hřeby v nejrůznějších podmínkách, pohrát si s huštěním a vlastnosti hrotů si pořádně osahat.