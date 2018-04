Na kole na skleničku? Ne!

Co musíte mít Zákon stanovuje povinné vybavení:



Dvě na sobě nezávislé brzdy

Zadní odrazku červené barvy nebo tuto odrazku v kombinaci se zadní červenou svítilnou

Přední odrazku bílé barvy

Odrazky oranžové barvy na obou stranách pedálů - je možné je nahradit odrazovými materiály na botách nebo dole na kalhotách

Nejméně jednu boční odrazku oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola

Děti a mladí lidé do 18 let musí mít cyklistickou helmu

Musíte mít zajištěný zdroj proudu pro světlo (dynamo nebo baterie schopné svítit po dobu nejméně 1,5 hodiny) Co si ještě pořiďte Cyklistickou helmu by si měli pořídit ve vlastním zájmu všichni. Snižuje se tak riziko vážného zranění, nebo dokonce úmrtí při pádu z kola. Pro jízdu při zhoršené viditelnosti doporučují odborníci používání bezpečnostní reflexní vesty oranžové nebo světle žluté barvy. Díky reflexním pruhům řidiči cyklistu vidí na mnohem větší vzdálenost. Kryt řetězu, blatníky nebo zvonek už podle zákona na kole mít nemusíte. Minimálně zvonek by si však každý koupit mohl. Vhodné je vozit s sebou i pumpičku a výbavu pro opravu poškozeného kola. Zdroj: Policie ČR a ministerstvo dopravy