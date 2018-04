Na kole na Mallorce. Návod, jak projet cykloráj Evropy

Mallorca, to je krásná příroda, kvalitní a hustá síť silnic a obecně ohleduplní řidiči, i když výjimky se najdou všude.

A pořád je co obdivovat. Ať už kláštery na kopcích ve vnitrozemí s dechberoucím výhledem na celý ostrov, všudypřítomné větrné mlýny, romantické vesničky na severu ostrova nebo tisíce pasoucích se ovcí, kvetoucí mandloně, pomerančovníky a krásně pokroucené staré olivovníky.

Poprvé jsem letěl na Mallorku v roce 2007 do letoviska El Arenal. Skvělé místo, pokud se chcete v noci bavit. Pro jízdu na kole však tahle příměstská část zdejší metropole není zrovna nejideálnější. Je tu moc aut.

I tak byla Mallorca životní zážitek a týden byl málo. Následující rok jsem opět letěl. Dva týdny v letovisku S’Illot byly opět málo, a tak jsem si prodloužil dovolenou o další týden.

Jihovýchodní část pobřeží se už ukázala jako lepší volba. Po pár stech metrech jste za městem a šlapete v krásné přírodě. Na silnicích proplétajících se mezi malými farmami, které ohlašují stáda cinkajících ovcí, je božský klid. Vzduch je provoněný heřmánkem a rozmarýnem, který tu běžně roste do metrové výšky. A téměř všude narazíte na mandlovníky, takže hladu na cestách se bát nemusíte.

Oblázková pláž v Sa Calobra

Kam se zajet podívat Klášter Lluc, zátoka Sa Calobra, klášter Sant Salvador, poustevna Ermita de Betlem, městečko Petra, Artŕ, Deia, Valldemossa a historické centrum Alcúdie. Stejně tak přístav Sóller a jeskyně v Porto Cristo.

Cyklistika na Mallorce mě chytla. Začal jsem dokonce pracovat jako cykloprůvodce pro jednu německou cestovku a půjčovnu kol.

Can Picafort, mé současné působiště, nebo sousední Alcúdia jsou tady asi tím nejlepším místem, které můžete zvolit pro cyklistickou dovolenou. Máte tak možnost jet 20 kilometrů po naprosté rovině podél moře nebo třeba rovinatou stovku ve vnitrozemí. Do hor je to také kousek. A kopce Randa, Sant Salvador nebo Santa Magdalena (méně náročná) jsou poutní místa s kostely či kláštery a nádhernými výhledy na celý ostrov.

Jedna jízda s cykloprůvodcem vyjde na 10 eur a i přes svůj "konflikt zájmů" bych ji doporučil. Vyhnete se tak hlavním tahům a pojedete po klidných silničkách, které byste sami těžko hledali. Navíc jízda ve skupině je mnohem zábavnější. Pokud budete chtít přesto jezdit sami, dejte přednost cestám značeným dřevěnými cedulemi Ecovies.

Letadlem z Bratislavy

Hlavní cyklistická sezona je tu od začátku března do konce května. Z podzimu hlavně říjen. Přímé letecké spoje z České republiky na jaře nejsou. Levně se létá s Ryanairem z Bratislavy – obousměrnou letenku seženete zhruba od 40 eur.

Další variantou je Airberlin. Při troše štěstí seženete obousměrnou letenku kolem 100 eur. Nejbližší letiště jsou Vídeň a Norimberk, kam se dostanete autobusem. Obvykle nejlevnější letenky od Airberlin jsou z Leipzig/Halle. Sem pro změnu jezdí vlak, přímo na letiště. Jízdenka z Prahy, s přestupem v Drážďanech a Lipsku vyjde zhruba na 50 eur.

Alcúdiea, historické centrum nabízí řadu památek. Deia - městečko spisovatelů a muzikantů

Přeprava kola

Může se hodit Cyklistická helma je tu povinná, policie na oblíbených trasách občas hlídkuje a pokutuje.

Za deště jsou silnice opravdu velmi kluzké a je lepší vůbec nejezdit.

Ve sjezdech jezděte raději pomaleji, občas se po silnici procházejí ovce nebo kozy. Půjčovny kol a CK

Pokud nepojedete na letiště autem, je přeprava kola komplikovaná, v některých vlakových spojích prakticky nemožná. Navíc při pobytu na týden se vám jeho transport nevyplatí. Týdenní půjčení kola na Mallorce vyjde podle modelu na 80 -120 eur. Přitom jen letenka pro kolo vás bude stát minimálně 40 eur. K tomu připočtěte další náklady na dopravu, čas, který ztratíte balením a vybalováním kola z krabice a trmácením se s ní.

Půjčovny kola i prodávají. Například u nás pořizujeme na každý rok nová kola, která zhruba po ujetí 1 500 km rozprodáváme. Za prakticky nové kolo zaplatí zájemce 1 000 eur místo původních 1 600. Pokud vás kolo z nějaké půjčovny uchvátí a budete si ho chtít pořídit, zjistěte si jeho stáří. Je už dva tři roky na ostrově? Pak pozor na korozi.

Doprava na ostrově

Z letiště na Mallorce můžete jet autobusem. V zeleném informačním stánku na letišti si vyžádejte jízdní řády a mapu města. Letištní autobus vás zaveze na náměstí Plaza Espanya. Tady je v podzemí "hlavní nádraží" společnosti Tib, kde můžete přestoupit na metro, vlak nebo dálkové autobusy. Ať pojedete kamkoliv, vejdete se do 10 eur.

Druhou variantou je půjčit si auto přímo na letišti. Týdenní půjčovné začíná na 90 eurech.