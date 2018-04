Na kole krajem vinné révy pod Pálavou

Odkud - kam: Rakvice - Nové Mlýny - Dolni Věstonice - Pavlov - Mikulov - Rakvice

Délka: cca 50 km

Obtížnost: střední

Typ kola: trekkingové nebo horské

Na této krásné, nenáročné, ale zase ne úplně snadné trase zažijete snad všechno, o čem se cyklovýletníkovi může zdát. Báječné rovinky mezi kopečky porostlými vinnou révou, rozlehlou vodní nádrž Nové Mlýny s koupáním, zámky a zříceniny, podvečerní zastávku na malé koštování dobrého vína a úžasné výhledy do kraje z Pálavských vrchů.

Start v proslulé vinařské vísce

Začneme třeba v Rakvicích, jedné z nejproslulejších vinařských vesnic v kraji. Tady sídlí proslulá vinařství Michlovský nebo Víno Rakvice, jejichž moky získávají mnohá ocenění.

Za výchozí bod můžeme zvolit Penzion u Šutráku s občerstvením a koupáním a odtud šlápnout do pedálů přes vesnici směrem na Přítluky. Po pravé straně se vinice zvedají do výšky bezmála 300 metrů. Abychom se zapotili, můžeme po fialové jet vinicemi přes Přítluckou horu do obce Zaječí.

Nahoře na kopci si můžeme dál první krátký odpočinek. Dole pod Zaječím u nádrže Nové Mlýny pak první koupání. Po odpočinku pokračujeme po červené a silničkou podél vody až do Dolních Věstonic, místa, kde byla objevena pověstná Věstonická venuše. Mají tu i malou archeologickou expozici.



Oblast v okolí Pavlovských vrchů je vinicemi proslavená.



Úbočím Pálavských vrchů

Z Věstonic se vrátíme kousek zpět a vystoupáme po silničce do Pavlova na úbočí Pálavských vrchů. Najdeme tu typickou architekturu, sklípky ve stráních, ale i zříceninu Dívčí hrady - dominantu kraje.

Kopec z Pavlova pod Děvín (548 m n. m.) dá pěkně zabrat. Po silnici, která nabízí skvělé výhledy do širokého kraje, přijedeme do Klentnice. A do Mikulova, kde mají krásný renesanční zámek, synagogu, židovský hřbitov a muzeum a měšťanské domy.

Mikulov. Ve zdejším zámku je vinařská expozice.

Po odpočinku a prohlídce Mikulova zamíříme přes kopečky zpátky na koupání v Nových Mlýnech. Pak hurá domů do Rakvic na zaručeně nejlepší víno v kraji!

Dojem: Příjemný, kulturně-sportovní výlet, kde se střídají rovinky s kopečky a jedním či dvěma náročnými kopci. Vzhledem k délce není vhodný pro malé děli. ale jinak lze doporučil skoro každému.

Tip MF DNES:

Zastavte se u krásných vinařských sklepních domů v České ulici v obci Pavlov. Pocházejí ze 17. století a 19 z nich je chráněno.



Klikněte na mapu pro originální velikost

Zdroj: www.shocart.cz