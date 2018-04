Na kole kolem Radyně

V oblasti je možné spatřit lidovou architekturou, unikátní technické památky, jako například dřevěný zastřešený most ve Štěnovicích či zachovalou valdštejnskou železárnu v Sedlci. Většinu těchto zajímavostí lze navštívit na kole, k čemuž poslouží nově označený systém cyklotras, který bude slavnostně otevřen v sobotu.

Ten, kdo se v sobotu zúčastní slavnostního otevření nových cyklotras, může nejenom jako první nové stezky projet, ale navíc může využít nabídky bezplatné prohlídky zámku v Nebílovech, či se zúčastnit soutěže o atraktivní ceny. Start cykloturistické jízdy je v sobotu 22. září ve 13 hodin od Tyršova mostu v Plzni-Doudlevcích.

Z Plzně vyjedeme od Tyršova mostu v Doudlevcích a po značené cyklotrase č. 2125 budeme stoupat k Homolce, odkud zamíříme do Radobyčic a Útušic. Po dalším kilometru přejedeme hlavní silnici a ocitneme se ve Štěnovicích. Zde projedeme okolo zámku z 18. století, který se nachází na levém břehu Úhlavy. Ve Štěnovicích lze zhlédnout bývalý klášter trinitářů, který vznikl přestavbou sýpky, na který navazuje kostel svatého Prokopa. Další zajímavostí je dřevěný zastřešený most přes Úhlavu.

Ze Štěnovic míříme do Čižic, po přejetí Nebílovského potoka odbočíme ze silnice doleva do terénu a po žluté turistické značce a cyklotrase č. 2125 stoupáme k Nebílovům. U křížení turistických cest se nachází barokní boží muka Nejsvatější Trojice. Cyklotrasa nás dovede až ke kostelu svatého Jakuba Většího, stojícího na vysokém návrší. Na východním svahu návrší se rozkládá sídliště ze střední doby bronzové. Od kostela v Prusinech se vydáme po cyklotrase č. 2124 do Nebílov a dále až k hradu Radyně.

V Nebílovech uvidíme barokní zámek, který vznikl přestavbou renesanční tvrze. Po prohlídce zámku se vydáme vstříc prudkému stoupání, které nás dovede k okraji obce, odkud sjedeme až k okraji lesa při vrchu Hlava. V lese zdoláme další stoupání a dostaneme se ke křižovatce s cyklotrasou č. 2128 z Čižic přes Štěnovický a Nebílovský Borek do Chválenic.

Pokud bychom odbočili doleva a sjeli několik stovek metrů směrem k Nebílovskému Borku, ocitneme se u raně barokní osmiboké stavby kaple svatého Vojtěcha z roku 1665. Z Nebílov sem vede terénem červená turistická značka. V okolí se také nachází žulové lomy, těžba zde probíhá od roku 1873, v dnešní době je již mnoho lomů zatopených. Po krátké odbočce ke kapli svatého Vojtěcha se vrátíme zpět na cyklotrasu č. 2124 a šlapeme lesem k hlavní silnici z Plzně přes Losinou do Nepomuka. V místech nad Losinou silnici přejedeme, před námi se objeví dominanta kraje - hrad Radyně.

Okolo Bambousku vjedeme do lesa. V těchto místech zleva přichází cyklotrasa č. 2126 z Plzně-Černic přes Losinou. Od křižovatky nás čeká závěrečné stoupání ke královskému hradu Radyně, který byl vystavěn Karlem IV. Od svého vzniku plnil správní a ochrannou funkci sídla Staré Plzně. K hradu se váže několik pověstí a legend. Podle jedné z nich zde žil zlý a mstivý Radouš, který měl oslí uši. Po zásahu blesku do hradní věže byl Radouš zasypán ve sklepení hradu, kde se před bouřkou schoval, neboť se jí velice bál. Od té doby na Radyni straší Radoušův duch.

