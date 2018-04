Na kole kolem Moravy ke Zlomené šlapce

Již samotný název cykloranče U zlomené šlapky napovídá, že jde o zařízení velmi originální a neobvyklé, kde nebude nouze o zábavu. A osobní návštěva vám dá určitě za pravdu. Něco podobného se jen tak někde nevidí.

Kolem Moravy jen samé příjemné cesty

Cykloputování kolem dolního toku řeky Moravy je velmi příjemné. Morava tvoří pod Hodonínem hraniční řeku, kterou lemuje protipovodňová hráz, pás lužního lesa, zóna obdělávaných polí a vinohradů a řadová zástavba vesnic. Vybírat si můžete ze sítě několika paralelních cest, z nich každá má svá kouzla.

Z hráze je pěkný výhled na řeku, lužní les vás pohltí coby chrám nezkrocené přírody, na cestičkách mezi poli a vinohrady na vás dýchne síla moravské země a silnice mezi vesničkami vás povedou od jedné hospůdky ke druhé (anebo, chcete-li, od jednoho sklípku k druhému). Zkrátka každý si tu najde to svoje.

Morava pod Hodonínem tvoří státní hranici se Slovenskem

Některé cesty jsou značené jako cyklotrasy, jiné značky nemají. Bloudit se však moc nedá – řeka Morava vás na Slovensko nepustí, opačným směrem dojedete vždy do nějaké vesnice, kde se zorientujete. A když vás to přestane bavit, sednete si na vlak, který jezdí po trati paralelně s řekou, a vydáte se domů.

No a kdybyste byli krajinou a prostředím dolního Pomoraví natolik nadšeni, že by se vám domů v daný den nechtělo vůbec, zamiřte do cykloranče U zlomené šlapky, kde se dá za 50 Kč přespat.

Topinky pro manželské dvojice

Cykloranč U zlomené šlapky byste na mapách i v turistických průvodcích hledali zatím marně. Jako ubytovací a občerstvovací bod zatím veden nikde není a bůhví, jestli vůbec někdy bude. O jeho existenci se dozvíte pouze z jedné tabule při břehu řeky Moravy. Narazíte na ni zhruba po třech kilometrech v případě, že se od hraničního přechodu v Lanžhotě vydáte proti proudu řeky po protipovodňové hrázi na české straně. Od tabule sjedete na louku v lužním lese a kolem osamocené usedlosti zakrátko dorazíte do areálu ranče s uvítacím nápisem "Konec světa a civilizace".



Pro mnohé návštěvníky tu opravdu konec světa a civilizace je – místo umýváren plechové koryto a pumpa, místo záchodů suché latríny, elektřina nikde. Lidové ubytování nabízí několik stanů s podsádkou, luxusnější nabídku představují odstavené karavany s různými přístavbami a doplňky v duchu lidové tvořivosti.

Humorné průpovídky v areálu cykloranče U zlomené šlapky

Posedět lze na terase venku anebo ve výčepu pod střechou, kde si můžete popovídat s šerifem. Hlavně vás však ze všech stran obklopí spousta artefaktů, nápisů a humorných hesel, z nichž se dozvíte, jak se zde chovat, co je tu zvykem a co vás může potkat. Rozhodně se žádá, abyste neplivali pod stůl, protože tam může ležet váš kamarád, abyste důsledně dopíjeli pivo - v rámci úspory ječmene - a chovali se jako doma. Pro nadcházející měsíc máj – lásky to čas – se hodí dát si místní topinku… Pan majitel cykloranče je evidentně veselá povaha!

Jeden den nemusí stačit

Příjemné dojmy z originálního místa mohou snad kalit jen hejna obtěžujících komárů během léta. Areál je totiž jakoby ukryt v džungli křovin a stromů lužního lesa, kde má obtížný hmyz za příhodných klimatických podmínek opravdu ráj. Pokud se však budete chovat v souladu s místními pokyny a hesly, asi vám po čase a se vzrůstající hladinou alkoholu komáři přestanou vadit. Stejně tak jako mírné nepohodlí a nepříliš vysoký luxus ubytovacích a hygienických zařízení. Každopádně za návštěvu a obhlídku to tady stojí! Výlet k cykloranči U zlomené šlapky lze spojit s návštěvou dalších pozoruhodných míst v okolí. Patří k nim archeologický areál v Mikulčicích, muzeum v Lanžhotě, soutok Moravy a Dyje a empírový zámeček a archeologická lokalita Pohansko. A za řekou Moravou se rozkládá slovenský rázovitý region "Záhorí" s další nabídkou zajímavých cílů. Zkrátka naprogramovat si to tady lze na den, na dva a určitě i na tři!







