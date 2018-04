Na kole kolem jihočeských rybníků. Kde zažijete pohodu a skvělé koupání

Zobrazit místo Na kole podél Lužnice, okolo Třeboně a krajem Petra Voka na větší mapě



Délka: 62 km (ve dvou úsecích 30 + 32 km)

Obtížnost: malá

Typ kola: trek, mtb

Terén: minimální převýšení, povrch převážně štěrkový či asfaltový

Trasa: Můžete to ujet za jeden den nebo si cestu rozložit do dvou dnů.

1. den: Veselí nad Lužnicí - Vlkov - Klec - Lužnice - hráz Rožmberka - Přeseka - Břilice - Třeboň (30 km)

2. den: Třeboň - Novořecká bašta - Stříbřecký most - Stříbřec - Chlum u Třeboně - Klikov - Suchdol nad Lužnicí (32 km)

Zdatnější sportovci se mohou po dvou kolech vrátit zpět do Třeboně či Veselí nad Lužnicí, možností tras je je nepočítaně