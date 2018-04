Podívejte se, co zbylo z Berlínské zdi po 25 letech

Vyfotit se s americkým vojákem u Checkpoint Charlie a projít se East Side galerií pod širým nebem u mostu Oberbaum - to absolvuje většina návštěvníků Berlína. Ale při návštěvě těchto dvou nejslavnějších památek rozdělení města nepoznáte, co zeď pro Berlín znamenala a o jak monstrózní a absurdní stavbu vlastně šlo. Daleko lepší je projet se podél bývalé zdi na kole, nejlépe s průvodcem, který vás osobně zasvětí do dlouhé historie.

Se stanem na autě

Začínáme v bývalém pivovaře přejmenovaném na Kulturovar ve východním Berlíně. Do startu čtyřhodinové výpravy po stopách zdi chybí ještě pár minut, a tak rychle nakoukneme do muzea „Každodenní život DDR“, které bylo nedávno v objektu instalováno a je přístupné zdarma. Spoustu věcí si tak nějak matně pamatujeme, sektorový nábytek, předpotopní televize, diplomy nejlepším pracovníkům.

Největší překvapení představuje stan postavený na střeše trabantu. Ano, to byl vrchol východoněmeckého cestování, zajet si na Balt a bydlet ve vlastním. Prý to mělo obrovské výhody, neboť ve stanu nebyla špína, mokro, a ani tam nelezli škvoři. Ale pro budoucnost se tento způsob stanování naštěstí neujal.

Proslulý Checkpoint Charlie přitahuje každý den tisíce turistů. Populární East Side galerie – více než kilometr dlouhý zbytek zdi pokrytý desítkami sgrafitti.

Obrácená galerie

Za chvíli už sedíme v sedlech a ukrajujeme první kilometry. Za dvacet minut dojedeme k mostu Oberbaum, kde stojí poslední souvislá část zdi se slavnou East Side galerií s desítkami působivých sgraffiti. Největší pozornost poutá legendární „francouzák“ Brežněva s Honeckerem, ale vtipných obrazů je na jeden a půl kilometrovém zbytku zdi mnohem více. „Je to paradox, protože obrazy jsou na opačné straně zdi, tedy na té východní. A tam nikdy žádné sgrafitti nebyly, protože k ní se nedalo dostat – střežila ji řada překážek a ozbrojení vojáci, kteří stříleli bez varování. Malovalo se na západní část zdi, která byla volně přístupná, neboť ze západu na východ nikdo neprchal,“ vysvětluje průvodce Claas ze společnosti „Berlín na kole“, který se narodil v západním části města a ještě jako student chodil za kamarády na východ.

Moderna versus bohéma

Za chvíli nás dnes už neviditelná zeď převede na druhou stranu řeky Sprévy, kde vedla podél jedné z nejslavnějších západoberlínských čtvrtí, tedy bohémským a uměleckým Kreuzbergem.

Berlínská zeď v číslech Celková délka okolo celého Berlína: 155 km (z toho 43,1 km mezi východem a západem města, 111 km mezi Západním Berlínem a Braniborskem, tedy NDR)

Počet strážních věží: 302

Průměrná výška zdi: 3,60 metru

Průměrná šířka zdi: 1,20 metru (k průměrné šířce je připočítávána i zábrana zabudovaná do země proti nájezdům těžkých a velkých vozů)

Zdařené útěky: 5 075

Počet obětí při útěcích: oficiálně 190, čísla se ale v různých zdrojích liší. Počtem usmrcených se zabývá mj. pracovní skupina 13. srpen, která ještě v roce 2000 uváděla 238 obětí, číslo pak snížila na 190.

Berlín má v těchto místech stále dvě tváře. Na místě, kde stála zeď, vyrostly nové třídy plné moderních domů a drahých obchodů, zatímco pár metrů od nich stojí ošuntělé ulice západního Berlína s tureckými bistry a pomalovanými fasádami. Moderní město pro bohaté na straně jedné, oáza bohémy a svobody na straně druhé.

Dvě podoby Berlína ukazuje i místní park. Přejíždíme most a napravo, v bývalé východní části vidíme upravený a čistý park s lavičkami a záhony růží, zatímco v západní části nalevo je džungle přerostlých keřů a ušlapaných plácků na fotbal.

Střílny a pomníčky

Galerie obětí je součástí Památníku v ulici Bernauer.

A další překvapení přicházejí vzápětí. Trasa míří kolem Checkpoint Charlie na Postupimské náměstí s ultramoderními budovami, které jsou novým symbolem sjednoceného města. Ale hned za rohem stojí jedna z mála zachovaných strážních věží, odkud východoněmečtí vojáci sledovali zeď. „V 89. převládal názor, že se všechny stopy po zdi srovnají se zemí a prázdný prostor se zastaví. Ale později převládl názor, že jde o velký kus historie a navíc tu umírali lidé, takže nelze všechny pozemky prodat developerům. A tak vzniklo několik památníků a celá zeď je ve své původní podobě vyznačená na zemi souvislou linií dvojitých dlažebních kostek,“ vysvětluje Claas.

Zeď procházela bytostným centrem města, kolem Braniborské brány i Říšského sněmu, dokonce absurdně rozdělila starý hřbitov na dvě části. Ještě mineme další strážní věž a už míříme kolem beachvolejbalových hřišť až k ulici Bernauer, kde je v délce 1 400 metrů vytvořen moderní Památník, jehož součástí jsou zbytky zdi včetně zábran, které stály na východní straně. ¨

A také je zde galerie s fotografiemi těch, kteří zahynuli při pokusu zeď překonat. „Každý příběh je jedinečný. Mezi oběťmi nejsou jen dospělí, které třeba nechali zraněné vykrvácet bez pomoci v pásmu před zdí, ale také děti, udušené vlastními rodiči z obavy před prozrazením či utopené, když náhodou spadly do Sprévy a nikdo se je neodvážil zachránit,“ popisuje děsivou historii Claas a dodává, že letos spousta příběhů znovu ožije, neboť při příležitosti 25. výročí se připravuje spousta vzpomínkových akcí.

Tisíce balónků

Od 7. do 9. listopadu bude dvanáct kilometrů bývalé zdi ozdobeno několika tisíci osvětlených balónků naplněných heliem (více o akci na www.kulturprojekte-berlin.de). Nedaleko Checkpoint Charlie byla otevřena unikátní expozice umělce Yadegara Asisiho nazvaná Panometer, která ukazuje život v Berlíně v době zdi a nabízí obří fotografii zdi v reálné velikosti (vstupné 10 euro, další informace na www.asisi.de). Kousek odtud je také Muzeum Berlínské zdi. V Berlíně se bude konat také celá řada koncertů, od koncertu Berlínských filharmoniků až po akce v ulicích města. Více informací najdete na stránkách www.visitberlin.de. Nejvíce akcí je naplánováno na 8. a 9. listopad.

Podél zdi podle GPS

Paradox East Side galerie – obrázky jsou na opačné straně, než byly v době, kdy zeď dělila město

Čtyřhodinová cyklistická výprava podél zdi s průvodcem vyjde na 19 eur (včetně půjčení kola), ujedete cca 15 kilometrů (více na www.berlinonbike.de). Na cestu si samozřejmě nemusíte najímat průvodce. V Berlíně půjčují kola na každém rohu (zhruba 10 eur za den), pokud pojedete po stopách zdi na vlastní pěst, začněte u mostu do Kreuzbergu, kde je turisticky hojně navštěvovaná East Side galerie. Po kilometru přejedete most a budete stále kopírovat Kreuzberg až dojedete k Checkpoint Charlie, odkud budete pokračovat na Postupimské náměstí. Dále vás cesta zavede Braniborské bráně, objedete Říšský sněm a kolem Hlavního nádraží zamíříte k ulici Bernauer. K dispozici je ke stažení průvodce, který vás pomocí GPS provede po nejdůležitějších místech. Ideálním východiskem k poznávání památek spojených s berlínskou zdí je Checkpoint Charlie, nedaleko něj stojí také příjemný designový hotel Gat Point Charlie s cenami kolem 140 eur za dvojlůžkový pokoj (www.gatrooms.com).