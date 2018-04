Na kole k 'jádru atomu', do Dukovan

Zdejší jaderná elektrárna se stavěla od roku 1974, od května 1985 byly postupně uváděny do provozu jednotlivé bloky. Dnes se díváme na mohutné chladicí věže, které opravdu nelze přehlédnout. Tím naše seznámení končit nemusí - je tady velké informační středisko, kde pro nás mají připravený velice zajímavý program.

Elektrárna má navíc nádherné okolí - my si projedeme atraktivní části údolí řeky Jihlavy. Asi 25 km dlouhé putování zvládneme v pohodě na trekovém kole.

Výlet do stepi

Od vstupu do areálu uhneme z hlavní silnice na vedlejší a po značené cyklotrase se dáme k jihu, na dalším rozcestí pak vlevo do obce Dukovany.

V Dukovanech stojí původně pozdně románský kostel sv. Václava, a hlavně pozdně barokní zámek, využívaný dnes jako ubytovací zařízení.

Z obce pokračujeme k hlavní silnici, tu přetneme a po značené cyklotrase (č. 5106) sjíždíme do údolí Jihlavy (zleva se k nám připojuje červená turistická značka). Romantický kout lemují skály, až dorazíme na hráz přehrady Mohelno - je vysoká 49 m a zadržuje opravdu malebné jezero. Na druhém břehu se rozloučíme s červenou značkou a držíme se naší cyklotrasy - společně se silničkou nabíráme výšku.

Vpravo od nás se prostírá Mohelenská hadcová step, cenná lokalita, ovlivněná geologickým podložím. Na hadcové hornině se daří suchomilným a teplomilným druhům rostlin a živočichů, vhodné klima způsobuje vznik trpasličích forem - takových rostlinných druhů tu odborníci spočítali na tři stovky. Stepí vedou dva značené okruhy - jarní (3,5 km) a podzimní (4 km).

Z rozcestí můžeme odbočit do obce (asi 1,5 km), zdejší příjemnou restauraci s lidovými cenami lze vřele doporučit. Jinak na rozcestí zatočíme vlevo po cyklotrase č. 5108.

Mapku trasy (autor: MF DNES, repro: SHOCART) si stáhněte ZDE

Kde je Babylon

Otevřeným terénem, pak lesem dorazíme na další rozcestí - tady zatočíme vpravo a stoupáme po lesní zpevněné kamenité cestě, místy lemují naši trasu vzrostlé buky, místy si odpočineme i na rovinatých úsecích. Dorazíme na Zelený kopec (491 m) - stojí tu zajímavá 40 m vysoká kamenná věž nazývaná Babylon.

Empírový objekt pochází z roku 1831, vybudován byl kvůli měření stabilního katastru Moravy. V nejvyšším patře jsou zbytky romantické výzdoby. Otevřeno bývá v neděli odpoledne, jinak si pro klíč můžeme dojet do Kramolína (čp. 22).

Od rozhledny sjíždíme po silničce k silnici a po ní z kopce do Kramolína - dům čp. 22 (klíč) je hned zkraje vlevo u silnice. V centru obce se dáme vlevo (společně s cyklotrasou č. 5175), sjíždíme po silnici na 104 m vysokou hráz Dalešické přehrady.

Pohled z hráze je fantastický.

MŮŽE SE HODIT:

Informační středisko, JED, denně 9-16 h (zavřeno každé první pondělí v měsíci). Více info ZDE. Telefon 568815519

Za přehradou odbočíme podle značky cyklotrasy a po červené turistické značce vlevo na romantickou silničku. Motorová vozidla sem nemají přístup, komunikace vinoucí se ve svahu podél skalek a březových hájků by tedy měla patřit jen nám. Je to nádherný úsek. Asi po 3 km narazíme na rozcestí, z něhož vpravo odbočíme zpátky do Dukovan.