Na kole do podhůří Šumavy

17:34 , aktualizováno 17:34

Do podhůří Šumavy, do blízkého okolí Nýrska nás zavede jedna z cyklotras na Plzeňsku. Nýrsko ležící na toku řeky Úhlavy se stane místem našeho startu a cíle dnešní trasy, která bude měřit 22 kilometrů, kterým pojedeme vstříc z Klatovské kotliny. První kilometry povedou po silnici a dojedeme do Petrovic nad Úhlavou, odkud budeme pokračovat několik kilometrů lesem do vesničky Děpoltice. Západním směrem se budeme blížit k vodní nádrži Nýrsko, cestu si budeme moci prodloužit variantou, vedoucí v blízkosti Malého Prenetu.