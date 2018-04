Na kole do kopců Švihovské vrchoviny

V roce 1419 se zde sešlo ozbrojené shromáždění husitů, kteří se odtud vypravili ku Praze. V 15. století se místo opuštěného Potštejna staly sídlem panství Žinkovy, které se po roce 1433 dostaly do rukou pánů z Klenové. Ti tvrz stojící stranou zástavby nechali přestavět na trojkřídlý zámek. Po dalších změnách vlastníků se stal ve 20. století majetkem průmyslnické rodiny Škodů. Zámek získal svoji dnešní podobu při romantické přestavbě roku 1897 a při úpravách roku 1916.

Novogotické průčelí s věžemi ve stylu francouzské hradní architektury je zdobeno arkádami a erby majitelů. Na náměstí Žinkov stojí kostel sv. Václava. Na začátku výletu můžeme objet rozlehlý Žinkovský rybník a po žluté značce navštívit hrad Potštejn, který se tyčí východně od Žinkov. Poté se vrátíme zpět a po hrázi rybníka projedeme okolo kostela sv. Václava a po žluté značce opustíme Žinkovy.

Těsně před silnicí přejedeme řeku Úslavu a v místech Jarského potoka se na ni napojíme. Pokračujeme po silnici do nedalekého Kokořova, kde přejedeme hlavní silnici vedoucí z Nepomuka do Přeštic. Za vesnicí odbočíme ze silnice doprava na polní cestu a okolo kopce Na starcích dorazíme k rozcestníku s červenou značkou. Z východu přichází z Prádla a my v místech křížení se žlutou odbočíme doleva a blížíme se k lesíku. Najedeme na silnici a po té se dostaneme na okraj Jarova, za kterým se táhlým levotočivým obloukem budeme blížit k úpatí kopce Chroustov. Ten nám zůstane po levé ruce.

Později odbočíme doprava a najedeme na lesní cestu, po níž přijedeme ke žluté značce. Odbočíme na ni z červené doprava a začneme stoupat ke kapličce sv. Rozálie, která leží na cestě vedoucí po hřebeni Jezevčí skály. Toto je nejvyšší místo dnešní trasy s kótou 609 m n. m., též nazýváno jako Hora Bzí. Vrchol sloužil jako výšinné sídliště v pozdní době kamenné. Severně pod vrcholem ve skupině lip je pamětní deska na místě shromáždění husitského lidu z okolí v roce 1419.

Ještě chvíli pokračujeme po žluté značce, abychom po několika desítkách metrů od vrcholu odbočili doleva na zelenou značku a po ní se blížili do Letin. Těsně před nimi projedeme okolo Letinského rybníka a stočíme se doleva do městečka. Kolem roku 1700 byl jižně od obce postaven barokní zámek. Blízký železitý pramen a ložiska slatiny prokazovaly léčivé účinky, a proto byl v místě kolem roku 1750 postaven dřevěný srub pro koupele. U lázní stojí kaple sv. Vintíře a plastika téhož světce, který dával zdejší minerální vodě léčivou moc.

Další úsek bude méně náročnější, neboť povede po silnici. U kaple odbočíme doleva a po silnici dojedeme do Svárkova, odkud se vydáme po polní cestě, která nás povede ke kopci Buč. Potom se ale stočíme mírně doprava a přijedeme do Březí. Zbývá nám poslední úsek do cíle a ten povede po polní cestě otevřenou, mírně zvlněnou krajinou, abychom přijeli zpět do Žinkov. Posledních zhruba 500 metrů absolvujeme po silnici a ocitneme se na návsi u kostela sv. Václava.



DÉLKA TRASY JE 25 KILOMETRŮ