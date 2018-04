Na kole do Hošťálkové a Mikulůvky

Pro dnešní výlet je možné použít horské i trekingové kolo, protože značná část cesty vede po dobrých, zpevněných komunikacích. Z centra okresního města vyjedeme po červeně značené cyklistické trase ve směru toku Bečvy. Po více než čtyřech kilometrech, vedených zpočátku po asfaltu, které se po podjetí železničního mostu mění v šotolinu a posléze pěšinu na břehu řeky, odbočíme na Semetín. Za mostem zahneme doprava na místní nepříjemně stoupající komunikaci s modrou turistickou značkou. Po předchozím cvičném zahřátí svalů na rovince ze Vsetína nás v těchto místech čeká několikakilometrové stoupání po asfaltce s menším automobilovým provozem. "Vždycky jsem si myslela, že jízda po asfaltové cestě není pro bikera v porovnání s přírodním terénem nikdy vyčerpávající a že moje fyzická kondice na zvládnutí prudkého stoupání po asfaltu stačí. Teď však vidím, že dlouhé stoupání může být velmi záludné a síly mohou ubývat velmi rychle," připouští pod vrcholem cyklistka Eliška Záhřebská. Míjíme rekreační zařízení Nivka a po doplnění tekutin i vydané energie na přilehlých lavičkách pokračujeme několik set metrů po šotolinové cestě. Poté vjíždíme do lesa a na kamenité a místy lesní technikou silně rozježděné cestě začínáme nabírat další výškové metry. Nepříjemné stoupání částečně lesem a loukami nás vede podél kopce Křížového (670 m), který traverzujeme cestou vedenou severními a západními svahy. Na začátku se ještě odděluje do údolí mířící žlutá turistická značka, po níž se můžeme dostat do Ratiboře. Jedeme dále severní stranou pod vrcholy Ratibořský Grúň (678 m) a Drastihlava (695 m) k rozcestí a sedlu Poruba. Odtud je možné sjet po červené značce přes údolí Kobelné a areál s lyžařským vlekem do Ratiboře. Dáme přednost zajímavější alternativě, kterou je sjezd do údolí Štěpkové. Po krátkém odpočinku v sedle nazvaném Poruba opouštíme hřeben a sjíždíme do údolí Štěpkové. Při sjezdu je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože na lesní cestě jsou záludné překážky ve formě většího množství klád naskládaných chaoticky přes ni, a dále hlubokých výmolů kombinovaných s vrstvou bahna. Některé kritické úseky bude nutné absolvovat pěšky. Kousek nad údolím vyjíždíme z lesa nad hošťálkovským lomem, podél jehož okraje dojedeme až k úzké asfaltové silnici vedoucí podél potoka až do centra Hošťálkové, kde se můžeme občerstvit buď v restauraci přímo u "náměstí", či v některém z obchůdků. Za příznivého počasí si můžeme udělat krátkou odbočku na místní koupaliště tvořené víceúčelovou nádrží, u níž je také občerstvení a připravují se zde speciality na venkovním grilu. Z centra obce pokračujeme po hlavní silnici směrem na Bystřici pod Hostýnem. Za značkou oznamující konec obce a ještě pod krátkým prudkým stoupáním je možné alternativně odbočit vlevo na šotolinovou cestu jdoucí bočním údolím k místním Čertovým skalám. Po průjezdu mezi prvními domy odbočíme ještě jednou vlevo na nepříjemně stoupající makadamovou cestu, po níž se dostaneme opět na šotolinovou cestu. Ta nás po odbočení vpravo zavede až na konec údolí ke skalám, které byly před pár lety v hustém lese, ale v současné době díky rozsáhlé těžbě dřeva jsou zcela obnažené. Závěrečný úsek k nim je nutné ještě vystoupat buď pěšky nebo jej mohou zkušenější cyklisté zdolat na kole po dost rozbité lesní cestě. Čertovy skály patří mezi cvičné horolezecké terény a kromě náročných cest jsou tady také lehčí možnosti bouldrování bez použití jištění. Přímo na skalách je naleznete označené malými modrými šipkami. K hlavní silnici pojedeme dále v původním směru po šotolině, která postupně přechází v lesní a polní cestu. Z lesa vyjedeme na louky nad horním koncem Hošťálkové, odbočíme vlevo a po svažující se často podmáčené louce sjedeme do dalšího bočního údolí a odtud k hlavní cestě. Ta nás dovede dále na Troják, kde se nám otvírají panoramatické výhledy na Hostýnské vrchy. Jestliže jsme se dostatečně pokochali krásami okolí, můžeme po upravené cestě ještě trochu potrápit tělo při dalším výjezdu na vrchol Bludného. Pak nás čeká už pěkná pohodová trasa po lesních cestách a pěšinách k rozcestí u Lázu, kde odbočíme směrem na Prženské paseky. Zde se můžeme za dnešní výkon odměnit výbornými špízy, klobásami, grilovaným kuřetem či vepřovým kolenem. Po přísunu kalorií a načerpání nových sil máme dvě možnosti, a to sjezd po úzké asfaltové silničce do Jablůnky a dál podél řeky Bečvy do Vsetína. Mnohem zajímavější variantou je opět prudký sjezd s nepříjemnou pravotočivou zatáčkou vedený zčásti po šotolinové a jinak po velmi kamenité cestě do údolí Mikulůvky, kde se můžeme vyřádit na místním vyhřívaném koupališti. Poté už zbývá jen relaxační cesta podél Bečvy zpátky do Vsetína, kde dnešní cyklistický výlet zakončíme. K orientaci v terénu je výhodné použít cykloturistickou mapu v měřítku 1:75000, kterou pod názvem Hostýnské a Vizovické vrchy vydalo zlínské vydavatelství Shocart.