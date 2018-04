Na kole bez přilby? Pokoušíte osud...

Úrazy a smrťáky na kole - výběr ze zpravodajství MF DNES 10.06.2003 Praha

Muzikant, skladatel a zpěvák Vladimír Tesařík, jenž tvořil spolu s bratrem Richardem páteř kapely Yo Yo Band, zemřel včera po těžkém zranění. Bylo mu 55 let. V pátek 30. května havaroval v pražské Stromovce na kole, zlomil si klíční kost a měl otok mozku. Lékaři ve vojenské nemocnici ve Střešovicích ho udržovali v umělém spánku.

12.05.2003 Plzeňský kraj, Šumava



Dva vážné úrazy návštěvníků Šumavy přinesl prodloužený víkend. "První se zranila mladá dívka, která na úplné rovině přepadla přes řidítka. Jediné vysvětlení je to, že už byla hodně unavená z cesty. Svoji roli sehrálo asi i veliké teplo a nedostatek tekutin," popsal Štěpán Pospíchal z Horské služby na Špičáku. Dívka bez přilby po pádu z kola utrpěla otřes mozku. Také druhá žena, která se zranila o pár hodin déle, jela na kole bez přilby. "Spadla do příkopu a měla několik zlomených obratlů," řekl Pospíchal. 12.05.2003 Jablonec nad Nisou Cyklistu, který jel bez přilby a při pádu si vážně poranil hlavu, přepravil z Jizerských hor do liberecké nemocnice vrtulník. Nehoda se stala v sobotu krátce před šestnáctou hodinou. "Sedmatřicetiletý muž sjížděl na kole kopec v Janově nad Nisou a přitom spadl," popsala úraz dispečerka jablonecké záchranné služby. "Při pádu si skalpoval kus hlavy a zlomil si lebku." 09.06.2003 Jablonec nad Nisou



Náraz do stromu nepřežil v pátek večer osmačtyřicetiletý cyklista. Muž neměl přilbu. "Stalo se to v Bedřichově, kousek nad vodárnou," řekla dispečerka jablonecké záchranné služby. "Muž byl na místě mrtev." 26.04.2003 Hodkovice nad Mohelkou Na jízdu bez přilby doplatil včera po poledni životem v Hodkovicích nad Mohelkou dvaapadesátiletý cyklista. Na rovné, přehledné silnici začal najednou kličkovat a narazil do obrubníku. Náraz ho odmrštil na betonový sloup, o nějž si rozrazil hlavu. Muž byl na místě mrtvý. Policie zatím neví, proč muž nečekaně změnil styl jízdy. "Nevíme vůbec, co se stalo," řekla Suchánková. Vyšetřovatelé nemohou vyloučit ani to, že důvodem nestabilní jízdy byla náhlá nevolnost. 04.06.2003 Jižní Morava, Miroslav Pravděpodobně ochranné přilbě může vděčit za svůj život 70letý cyklista, který se v pátek po osmnácté hodině střetl s osobním autem. Cyklista se na křižovatce mezi obcemi Miroslav a Jezeřany na Znojemsku vyhýbal výmolům na vozovce a předním kolem zachytil o pravé zadní dveře osobního vozidla Ford Escort s obytným karavanem, které ho předjíždělo. Cyklista po střetu upadl na vozovku a utrpěl otřes mozku a poranění nohy. Muž, jehož přilba po nehodě praskla, se bude léčit asi tři měsíce. 20.6. 2003 Jablonecký kraj, Tanvald Cyklistické přilbě vděčí za svůj život Jan Žíla z Tanvaldu na Jablonecku. Před několika dny ošklivě havaroval na kole v Jizerských horách a pokud by neměl helmu, zřejmě by pád nepřežil. V Jizerkách sjížděl z Tišiny do Bílého Potoka. "Byla to moje chyba, jel jsem hrozně rychle, těsně před havárií jsem mrknul na tachometr a měl jsem tam pětašedesát kilometrů za hodinu," vzpomíná na osudový okamžik. "Je to krásný sjezd po asfaltu. Uháněl jsem ale skutečně rychle, takže mě vynesla zatáčka a vyhodila ze silnice. Skončil jsem v betonovém žlabu pro svod vody," popisuje dramatické chvíle. Těsně po havárii vypadal Jan Žíla otřesně. Celý obličej měl zalitý krví, ale díky přilbě lebka náraz vydržela. "Helma náraz zmírnila, rozlomila se na tři kusy, takže jsem si na hlavě jen natrhl kůži. Pokud bych ji neměl, jsem po smrti," je si jistý cyklista. Nakonec si Žíla pádem zlomil pravý kotník, na levém kotníku má zpřetrhané vazy a poškozené kloubní pouzdro.