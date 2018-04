Na Klínovec možná i lanovkou

Návrhy na propojení lyžařských areálů v okolí nejvyššího krušnohorského vrchu Klínovce předložilo představitelům Božího Daru na Karlovarsku tři kilometry vzdálené německé zimní středisko Oberwiesenthal. Německá strana navrhuje vybudovat kabinovou lanovku, která by propojila Klínovec, Boží Dar a Fichtelberg, na jehož svazích se rozkládají lyžařské areály Oberwiesenthalu. Na německé straně již lanovka funguje, ale realizace návrhu by umožnila kompletně propojit hlavní lyžařská centra na obou stranách hranice. Lanovka by významně přispěla k rozvoji turistického ruchu v obcích pod Klínovcem.