Na keltské palačinky do Ostré!

Program Kamenických oslav síly:



10.00 dobová hudba Psalteria

10.30 šermířské vystoupení Kapitán - Červená kumpanie

11.30 kati - Relegatus

12.00 dobový tanec - Hortus Gratiae

12.30 divadlo Studna

13.30 dobová hudba Psalteria

14.00 kati - Relegatus

14.30 šermířské vystoupení Tápavý Jan - Červená kumpanie

15.00 dobový tanec - Hortus Gratiae

15.30 dobová hudba Psalteria

16.00 šermířské vystoupení Renesanční turnaj - Červená kumpanie

17.00 kati - Relegatus, dobový tanec Hortus Gratiae



Další slavnosti v Ostré:



29. června - Letní slavnost (Bitva na Bílé hoře)

5.-7. července - Letní jarmark (Bitva O Starou Ostrou)

20. července - Drátenický jarmark

3. srpna - Slavnost zbraní a brnění

10.-11. srpna - Renesanční slavnost - Oslavy ke 450. výročí narození císaře Rudolfa II.

31. srpna - Středověké divadlo, tanec a hudba

14. září - Slavnosti piva a vína

28. září - Podzimní rovnodennost



Kolik stojí vstupné



dospělí - 175 korun

děti do patnácti let - 50 korun

rodinné vstupné (dva dospělí, dvě děti) - 470 korun



Návštěvníci v dobových kostýmech mají vstupné za polovic Vstupné mimo slavnosti:

dospělí - 80 korun,

děti, studenti - 40 korun

Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin