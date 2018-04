Na kávě u královny

Jak a za kolik



Zdá se, že všechny londýnské cesty nevedou do Říma, nýbrž k Buckinghamskému paláci. Dostanete se tam jak metrem (stanice James's Park/ /Green Park), tak mnoha autobusy. Blízko je to i z nádraží Victoria či přístaviště Westminster Millenium Pier. Za vstupy do oficiálních částí paláce (pouze od 5. 8. do 29. 9.) zaplatí dospělý 11,50 libry, rodinný lístek (dva dospělí a dvě děti do 17 let) stojí 29 liber, děti do pěti let neplatí. Jedna libra je zhruba 50 Kč. Otevřeno denně v uvedené období, a to od 9.30 do 16.15 (další informace na www.royal.gov.uk). Vzhledem k obrovskému zájmu je lepší si zajistit vstupenky předem. Do královské galerie stojí vstupy 6,50 libry pro dospělého, dítě do 17 let 3 libry. Za rodinný lístek zaplatíte 16 liber. Výstava bude otevřena od 22. května do 12. ledna 2003 pod názvem Královské poklady: oslavy zlatého jubilea. Vstup denně od 10.00 do 17.30 Další informace na: www.the-royal-collection.com