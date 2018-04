Na Karlův most se zase vrací život

Atmosféra na Karlově mostě je trochu nesmělá. Lidé jakoby opatrně našlapují po mostě, který toho tolik vydržel. Žádní prodavači suvenýrů, hudebníci, malíři...

Zvědaví turisté se naklánějí přes zábradlí a pozorují, kudy před několika dny protékala více než stoletá voda. Někteří z nich se marně pokoušejí dostat na Kampu, která zůstává zavřená a přístup hlídá městská policie.

Vstup na schody vedoucí z mostu dolů je zahrazen páskou. Někteří turisté ale nechápou, proč je vstup stále zakázán. "A co tam teda dělají tamhleti?" ukazuje mladý muž na několik lidí, kteří na Kampě chodí. A strážník trpělivě vysvětuje, že na Kampu mají přístup jen lidé, kteří tam bydlí, podnikatelé, hasiči a dobrovolníci... Zavřená nadále zůstává i Mostecká věž.

Turisté se dočkali

"Přijeli jsme včera večer. A zrovna dneska Karlův most po delší době otevírají. To máme štěstí!" přizvukují si čtyři postarší Britky. A dodávají: "Pro váš turistický ruch je to ohromná rána. Svým známým řekneme, aby se nebáli a rozhodně se sem jeli podívat."

Na most se přišla podívat i řada Čechů. "Chtěli jsme vidět, jak to tu po záplavách vypadá," poznamenávají dvě ženy. Ukazují na keře kolem mostu, na kterých visí spousta igelitů a papírů. "Já jsem chtěla vidět tyhle stromečky, protože jsem to sledovala, když to tam zasázeli, a bála jsem se o ně," říká jedna z nich.

O loďky na Vltavě není velký zájem

Poměrně rozpačitě se u Karlově mostu procházejí mladíci v námořnických uniformách, kteří lákají turisty na projíždku lodí po Vltavě.

"Zájem turistů o plavbu po lodích moc není," říká jeden z námořníků. "Mysleli jsme, že se lidé budou chtít z lodí podívat, kudy se voda valila. Ale je jich málo, oproti době před povodní jich ubylo asi tak třicet procent," říká jeden z námořníků.