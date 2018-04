Na kanálech gondoly, pod kanály metro

Může to vypadat hodně divně ve městě, jehož hlavní ulice jsou plné vody, ale městští plánovači shodně s oficiálními představiteli pro turistický ruch tvrdí, že právě tohle je jediná cesta, kterou je třeba se vydat, tedy alespoň v případě, že si Benátky chtějí uchovat svou kulturní integritu a kouzlo.

Proslulé kanály jsou přeplněné gondolami, vodními autobusy a taxíky, takže metro s plánovanou kapacitou přepravy až 2000 lidí za hodinu by jim podstatně odlehčilo. Vizuálně by se město přitom vůbec nezměnilo. Výstavba metra by měla začít během roku jako "součást plánu, jak zachránit Benátky", tvrdí Costa.

Benátčani ovšem mají i další návrhy, jak zabránit vodě, aby každý rok na čtyři měsíce zaplavila jejich náměstí a paláce: Projekt Mojžíš - ten by měl zkrotit příliv vody z laguny systémem propustí. Plán vyzdvihnutí - podle něj by se vyzdvihly části města až o deset centimetrů. Mnohé z kanálů by byly postupně vysoušeny společně s rekonstrukcí odpadního systému.

Oponenti si ovšem tak jistí nejsou. Bojí se, že metro nějakým nepředvídatelným způsobem ještě víc zvedne hladinu vody v Benátkách, anebo poškodí město jiným, zatím neznámým způsobem. Mají strach, že metro bude znamenat konec romantických "vaporetti" - vodních autobusů, které vozí ty, kdo nechtějí platit přehnané ceny gondoliérům.

A samotní obyvatelé Benátek jsou rozčílení při představě, že ztratí sladkou izolaci života v oblasti dostupné jen po vodě.



Propagátoři metra se je snaží přesvědčit, že metro bude hlavně pro turisty, otevře jim ty části města, kam se nyní těžko dostává, ale mnozí místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že právě turisti jsou největším problémem Benátek. To, co Benátky doopravdy potřebují, je méně turistů, ne víc, tvrdí. Co je moc, to je moc.

Ale nejvyšší představitelé města jsou pevně rozhodnutí. Benátky budou mít metro, tvrdí starostův mluvčí Guido Moltedo.



"Náš starosta je hodně silná osobnost a má pravomoci, aby udělal, co si předsevzal," říká. "Jestli chceme, aby město dál žilo, a ne aby bylo mrtvé jako Pompeje nebo Disneyland, musíme tu mít věci, které v něm umožní normální život."



A normální, alespoň podle starosty, je mít podzemku. I když v případě Benátek by se jí mělo říkat spíš podvodka.