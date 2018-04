Na K2 se chci vrátit, říká Soňa Vomáčková

"Moc jsem se domů těšila. Hlavně si chci popovídat s nějakými ženami, protože jsem na cestách už skoro osm měsíců, a to jenom s chlapama, a to je opravdu něco," uvedl horolezkyně, která má v plánu vystoupat na pět nejvyšších horských vrcholů světa. Zatím pokořila pátou nejvyšší horu Makalu a čtvrtou nejvyšší Lhotse.

České expedice, se vydala na nejnebezpečnější horu světa vysokou 8611 metrů v polovině června. Výpravu přitom doprovázel i redaktor MF DNES Jan Rýdl, který skoro obden ze základního tábora ve zhruba 5000 metrech informoval čtenáři iDNES nejenom o postupu horolezců, ale i o životě v Pákistánu a zvycích místních obyvatel. Čtenáři se přitom mohli ptát po celou dobu expedice přímo horolezců na pocity prostřednictvím mailu a později jim i mohli přes satelitní telefon zavolat přímo do tábora na K2.

Za několik týdnů se podařilo horolezcům vystavět až do výšky téměř 8000 metrů čtyři výškové tábory, které vybavili jídlem a spacáky. Útok na vrchol začal 1. srpna, kdy se ze základního tábora vydali do svahu horolezci ve dvou skupinách. Krátce před tím, než měl historicky první útok české expedice na Qgir začít, zůstala však K2 vězet v těžkých mracích. Nebylo vidět na krok. Oblečení a připravení číhali lezci v téměř osmi tisících metrech na svou šanci 3. srpna až do tří hodin do rána. V osm hodin ráno zavolali vysílačkou do základního tábora, že se rozhodli pro sestup.

Po náročném sestupu a vyřízení všech formalit spojených s pořádáním takové akce, si expedice odpočinula v hotelu v Islamábádu a ve středu se vydali zpět na cestu domů.