Na jižní Moravě byla otevřena stezka mezi Brnem a Rakouskem

"Nová stezka se stane v budoucnu součástí cyklistické trasy Jantarová stezka, která povede z Polska k pobřeží Jaderského moře," uvedl Šrámek. Do tří let by podle něj měla vzniknout nová cyklistická stezka mezi městem Laa an der Thaya a Vídní. "Stezka je vhodná k celodenním cyklistickým výletům rodin. Zdatný sportovec je ale schopen dorazit po ní na česko-slovenskou hranici v Hevlíně asi za tři hodiny," dodal Šrámek.



Cyklistická trasa Brno-Laa an der Thaya začala vznikat v dubnu. Asi 65 procent nákladů na výstavbu hradila Evropská unie prostřednictvím programu Phare.