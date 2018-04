Na jihu Afriky bude obří zoo

Mosambická část národního parku kolem zdejších největších řek je dosud jen málo zalidněna a status chráněné oblasti získá v listopadu. Nejvíce změn zaznamená střed budoucího parku, tedy část, kudy dodnes prochází elektřinou nabitý plot. Ten od roku 1960 odděloval Jihoafrickou republiku od Mosambiku a rok po otevření parku by měl být kompletně odstraněn.

Až "padnou dráty", obnoví se zároveň starodávné stezky, které místní divoká zvěř využívala od nepaměti. Dohodu o vybudování megaparku podepsaly před časem vlády hned tří zemí - Zimbabwe, JAR a Mosambiku a celý projekt již také získal své jméno: GKG neboli Gaza-Krüger-Gonarezhou Transfrontier Park. Sdružení Jihoafrických národních parků již vyzvalo několik podnikatelských skupin, aby na následujících dvacet let zřídily v parku šest soukromých turistických táborů, které mají být modelem pro další plánovanou výstavbu návštěvnických center v celé oblasti. Podle zdejších představitelů to může přinést výhody místním komunitám a cizineckému ruchu všeobecně.

Jedním z prvních stavebních kroků na novém území bude vybudování luxusního komplexu na jihu Krügerova parku u hranic s Mosambikem. To však vyžaduje, aby dosavadní plot byl zbourán co nejdříve. Podle pracovníků současného Krügerova parku to však vyžaduje celou řadu zvláštních opatření, protože nekontrolovatelný pohyb divoké zvěře by mohl ohrožovat jednak místní obyvatele, jednak zvířata.

Ochránci zvěře totiž mají v živé paměti poměry během občanské války v Mosambiku, kdy většina zvířat včetně nejcennějších kusů skončila v hrncích obyvatel přilehlých oblastí. Součástí změn proto budou nově vybudovaná přírodní napajedla a 120 strážců přírody z Mosambiku se podrobí speciálnímu kursu pro život v divočině. Na straně Mosambiku komplikuje rychlý rozjezd celého projektu ještě jeden vážný problém: musí zde být totiž ještě odstraněno větší množství min z občanské války.

Jen tato jednorázová akce přijde podle odhadů na třicet milionů randů (zhruba 180 milionů korun). Odborníci upozorňují na jednu zvláštnost budoucího megaparku, a tou je vybudování takzvaného biodiverzního koridoru o šířce deset kilometrů. Tento koridor bude určen především pro volnou migraci zvěře. Návštěvníci nové rezervace proto budou muset používat jiné cesty včetně hraničního přechodu, který vyroste poblíž řeky Pafuri. Po svém dokončení bude nový megapark jedním z největších míst pro zachování divoké přírody na světě. V následujících letech se plánuje připojení dalších národních přírodních parků a soukromých rezervací pro divokou zvěř. To vše dohromady vytvoří oblast blížící se rozloze 100 000 kilometrů čtverečních, tedy více, než je území České republiky.