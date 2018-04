Na Ještědu vznikne nová sjezdovka, padne kvůli ní sedm hektarů lesa

"Povede vedle čtyřsedačkové lanové dráhy od vratné stanice na Skalce, půjde těsně vedle sloupů, napojí se na takzvaný Václavák, pak se zase mírně vrátí k trase lanovky," popsal ředitel Sportovního areálu Ještěd Vít Pražák.

Sjezdovka tak bude kopírovat stávající Libereckou, pouze vynechá některé nebezpečné točivé pasáže a povede přímější cestou.

Sportovní areál Ještěd Akciová společnost města Liberec, jejím ředitelem je Vít Pražák. Dříve měla areál v pronájmu firma Snowhill, ta ale z Ještědu odešla před dvěma lety a nechala za sebou dluhy za zhruba 250 milionů korun. Na Ještědu jsou 2 moderní čtyřsedačkové lanovky na Skalku a Černý vrch. Jedna dvousedačková lanovka je na Nových Pláních, čtyři moderní kotvové vleky a dva provázkové vleky pro nejmenší. Areál nabízí více než 9 kilometrů upravených sjezdových tratí všech náročností.



"Trasa bude celá osvětlená, abychom na ni mohli pustit i večerní lyžování," podotkl šéf střediska.

Se stavbou chtějí v areálu začít v dubnu roku 2013, pokud projde změna územního plánu, zažádají příští rok o stavební povolení.

"Peníze se pokusíme sehnat z evropských fondů a také z vlastních zdrojů. Odhadem přijde nová sjezdovka na zhruba čtyřicet až šedesát milionů korun," doplnil Pražák.

Kvůli nové sjezdovce padne zhruba sedm hektarů lesa, tři hektary ale v areálu jako kompenzaci nově vysadí.

"Chceme spustit portál, kde se nám k plánům mohou vyjádřit i lyžaři. Uvidí tam, jak přesně bude nová sjezdovka Skalka vypadat a kudy povede. Do budoucna počítáme i s vybudováním lanovky na sjezdovce Pod lany, kde je dnes vlek," upozornil Filip Svrček, který má na starosti zasněžování.

Příští rok chystají v areálu také sjezdovku, která má nahradit přibližovací vlek mezi Pláněmi a tratěmi na severním svahu. Lyžaři už tak nebudou muset jezdit na Pláně turistickou cestou.

"Sjezdovka vyústí nad vratnou stanicí lanové dráhy, přemostíme i zdejší silnici. Celá akce nás vyjde na zhruba půl milionu a platit ji budeme z našeho rozpočtu," prohlásil Pražák.

Zasněžovat se bude nejspíš až v prosinci

V areálu se už chystají na sezonu, se zasněžováním ale ještě nezačali. "Počítáme s tím, že kolem třetího prosince bude mrznout a pokud bude teplota stabilní dva dny za sebou, spustíme děla," zmínil Svrček.

I když loni začala sezona už na začátku prosince, letos to bude až kolem patnáctého. "Není to zase takový problém, pro nás jsou důležité hlavně vánoční prázdniny, které představují až třetinu tržeb," prohlásil manažer areálu Jakub Čeřovský.

Tržby ještědského komplexu se pohybují kolem pětačtyřiceti milionů korun, nové sjezdovky by je mohly zvýšit až o deset milionů. S tím už by mohla firma snadněji splácet i čtvrtmiliardový dluh, který převzala po společnosti Snowhill.

Závazek sice splatilo město dluhopisy, sportovní areál ale měl radnici peníze v patnácti splátkách už letos vracet. Splátka patnáct milionů ale do městské kasy nedorazí.

"My ty peníze nemáme. To by nám muselo přijít loni o padesát tisíc návštěvníků více," shrnul Pražák (o problému více zde).