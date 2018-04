Na Javorový se vracejí turisté

Rozhledna a turistická chata na Javorovém vrchu u Třince.

"Město už se nemohlo déle dívat na to, že Javorový, který kdysi býval vyhlášeným cílem turistických výprav a návštěv lyžařů, chátrá a lidé se mu spíše vyhýbají. Chceme, aby areál znovu získal své ztracené jméno," řekla místostarostka Třince Věra Palkovská.Město loni areál odkoupilo a pronajalo jej dvěma mladým podnikatelům z Hlučína. Noví provozovatelé stihli zajistit minulou lyžařskou sezonu a nyní pracují na tom, aby zvýšili počet ubytovacích míst a kvalitněji je vybavili. "V pokojích například vyměníme postele a obložení," řekl jeden z provozovatelů Viktor Pavlík.Celkový počet lůžek na Javorovém vzroste z padesáti na pětasedmdesát. "To nám umožní v zimě ubytovat najednou dvě školní třídy lyžařského kursu," řekl Viktor Pavlík. Provozovatelé chtějí také areál Javorový více propagovat. "Chceme, aby se o možnostech rekreace a sportován a dozvěděli nejen domácí návštěvníci, ale i lidé z blízkého Polska."Areál by podle plánů provozovatelů neměl lákat k návštěvě jen v zimě, kdy zde budou v provozu tři sjezdové tratě, dětský vlek, půjčovna lyží a lyžařská škola, ale i v létě. Příští rok by zde měla být k dispozici návštěvníkům například půjčovna horských kol či kurzy paraglidingu."Nebyli jsme tady dva roky. I když se toho tady na první pohled moc nezměnilo, překvapilo nás, jak se zlepšilo chování obsluhy v chatě," řekl Jiří Kroček, který na Javorový přijel s rodinou z Ostravy. Také předseda Klubu českých turistů ve Frýdku-Místku Břetislav Boháč považuje vývoj posledních měsíců na Javorovém za změnu k lepšímu."Například v chatě na Javorovém to dříve často vypadalo jako v čekárně na nádraží. Lidé tam seděli a často velmi dlouze čekali na to, až budou obslouženi," řekl Boháč. "Vítáme každé zlepšení služeb pro turisty. Na Javorovém se takové zlepšení děje, snad to také novým provozovatelům vydrží," řekl Břetislav Boháč.