Na Jadran přes Maďarsko? Cesta se vyplatí

Celou cestu Maďarskem se budeme držet mezinárodní silnice s označením E65. Zpočátku prochází několika obcemi. V některých velkoryse povolují 70, ve většině není žádná speciální značka, což znamená povolenou 50, ale dost je "třicítkových".

Sami Maďaři to vůbec nerespektují - morálka na silnicích je snad ještě horší než v Česku. I v obcích nás předjíždějí přes plnou čáru, řidiče kamionu dovádíme dodržováním limitů k šílenství - připomíná to scénu z thrilleru Duel, když nám nalepený na kufr bliká do zrcátek a troubí. Za vesnicí mu sice ujíždíme, ale v další obci je za námi zase...

Projíždíme několik kruhových objezdů, značení je perfektní - stále se držíme E65 (někdy je na šipce jen alternativní číslo 7, ale v mapě jsou obě, takže nás to nesplete). Vjíždíme do prvního většího města, Nagykaniszi, kde zjišťujeme, že na místní čerpačce JET jsou obdobné ceny jako v Česku (natural 31,60 Kč, nafta 34 Kč). Silnice ve městě je samá díra, naštěstí na kruhovém objezdu odbočujeme doleva na silnici číslo 74 (E65 si pořád drží). Pro zajímavost, rovně to je k Balatonu...

Cesta je tady horší, čeká nás i hopsavý železniční přejezd - po krásných chorvatských dálnicích si připadáme jako na českých okreskách. I krajina je tady podobná - žádné roviny, ale kopečky, zatáčky, stoupání, klesání, jede se však plynule a hezky. Projíždíme dalších pět kruhových objezdů (u některých z nich jsou nákupní centra, všude se dá zaplatit kartou).

Dalším větším městem na trase je nevyslovitelný Zalaegerszeg, v němž na objezdu opět míříme doleva, projíždíme Körmend, za nímž se označení silnice mění na 86.

Benzin stejně drahý jako v Česku

Silnice se napřimuje a její kvalita se výrazně zlepšuje. Bez problémů se dá jet stovkou a zanedlouho vjíždíme do města Szombathely. Vítá nás opět kruhový objezd, ze kterého vyjíždíme doprava na Csornou.

Potkáváme Tesco s benzinovou pumpou. Věříme, že stejně jako v Česku bude u supermarketu benzin levnější než jinde. U stojanu zjišťujeme, že u JET za hranicemi byl benzin levnější a nafta naopak dražší, ale rozdíly jsou zanedbatelné. A stejně už nám nezbývá než tankovat. Sytíme nádrž odhadem podle litrů za pěkně kulatých 10 000 forintů (asi 1 020 Kč), platíme bez problémů kartou.

Vjíždíme do Csorny, docela velkého města, a to už nám ke slovenským hranicím zbývá pouhých 60 kilometrů. Ochutnáváme nechutný koktejl namíchaný z rozbité cesty, kolony před železničním přejezdem a hned za městem (značení je bezproblémové, za železnicí doleva) ještě navíc z opravovaných úseků silnice a omezení rychlosti na 30 kilometrů. Naštěstí to netrvá dlouho, a navíc za pár dnů už bude silnice opravená.

Pak už se jede krásně hladce - vozovka sice není kvůli vyjetým kolejím nic moc, ale povolenou 90 bez problémů snese. Občas je sice omezení na 70 či 50 právě kvůli muldám, ale jsme zjevně jediní, kdo se ho snaží dodržovat.

Patnáct kilometrů před Rajkou, tedy slovenskou hranicí, odbočujeme podle ukazatelů prudce doleva na krátký úsek dálnice. Tentokrát jsme v klidu, protože na ceduli stojí, že nálepku musí mít pouze nákladní auta.

Trochu nás zase vyleká obří nápis "Nur mit vignette“, ale pak nám dochází, že je určen těm, kteří pojedou rovně do Rakouska. My po dvou kilometrech na Exitu 166 odbočujeme - na vozovce jsou velké cedule M15, na dálničních cedulích Bratislava E65.

Po 240 kilometrech Maďarskem přejíždíme v 18:55 slovenskou hranici a riskujeme, když jedeme kousek bez dálniční známky. Bohužel, s námi i všichni ostatní - bouda s nápisem Predaj známok je "zatvorená“. Po 15 kilometrech na ÖMV Jarovce známku v přepočtu za 125 korun pořizujeme a po nezbytné přestávce vyrážíme směr Praha.

Provoz je zcela plynulý, jen před opuštěnou slovensko-českou hranicí je dálnice ochuzena o odstavný pruh, a tudíž se i zde mohou tvořit kolony. Jedeme už v klidu po D1 až do Prahy, kam dorážíme hodinu před půlnocí i se zastávkou.