Na hřebenech Krkonoš napadl první sníh

9:57 , aktualizováno 9:57

Do bílého rána se včera probudili obyvatelé vyšších poloh Krkonoš, kde v noci napadl první sněhový poprašek. Dva týdny před koncem léta to horalé nepovažují za zázrak. "Stává se to, ale tento sníh dlouho nevydrží," řekl pracovník lanovky na Sněžce. Počasí nepřekvapilo ani členy Horské služby. Sníh ve výšce nad 1300 metrů není prý v tuto dobu příliš výjimečný.