Na hranici chráněné oblasti bude rozhledna

Unikátní pohled z nové rozhledny na podbrdské vesničky nebo tok řeky Berounky od Karlštejna až po Dobřichovice se nejpozději příští rok na jaře naskytne návštěvníkům Chráněné krajinné oblasti Český kras. Výškový objekt s vyhlídkovou plošinou umístěnou dvaadvacet metrů nad zemí postaví na samé hranici chráněné oblasti Klub českých turistů ze Zadní Třebaně s finanční podporou místních obyvatel a podnikatelů. Základní kámen ke stavbě chtějí položit již letos v říjnu nebo v listopadu. "Vyřešili jsme problém s pozemkem, přes nějž povede přístupová cesta k rozhledně. Nyní to musíme ještě smluvně ošetřit a zaevidovat na katastrálním úřadě. Potom se už bude moci začít stavět," uvedl Lubomír Schneider, starosta Zadní Třebaně a zároveň člen zdejšího klubu turistů. Nová rozhledna bude stát na kopci Voškov (280 metrů nad mořem) nad mostem spojujícím Zadní Třebaň se sousední Hlásnou Třebaní. Její kostru vytvoří kovová konstrukce věže podobná těm, na nichž se hlídkovalo v pohraničí. Správa CHKO Český kras však prosadila, aby do jedné třetiny byla zakrytá kamenivem a zbytek byl z větší části obložený a proložený dřevem. V té podobě lépe zapadne do okolní krajiny. "Očekáváme, že rozhledna přiláká k nám do obce zase o něco více turistů. Navíc umožní lidem vidět nemalou část půvabného Českého krasu z trochu jiného pohledu," řekl starosta Schneider.





Tok Berounky se stáčí i kolem Dobřichovic,což budou moci turisté vidět právě z nové rozhledny.