Na hrady a zámky jezdí méně lidí

"Myslím, že na památky nezanevřeli, spíš v tom budou ty peníze. Benzin je drahý, vstupné a občerstvení také něco stojí. Lidé obracejí každou korunu a zvažují, jestli mají na výlet vůbec jet," vysvětluje si úbytek návštěvníků Hana Váňová, ředitelka Správy hradů, zámků a zahrad střední Moravy, která se od letošního roku kromě hradu Bouzova stará i o zámek v Náměšti na Hané a o hrad ve Šternberku . Slabší tržby mají na tovačovském zámku a méně lidí přijíždí i na hrad Helfštýn. Vedoucí hradu Marcela Kleckerová se domnívá, že jen ve výšce vstupného to nebude, protože na Helfštýně platí dospělí jen dvacet a děti deset korun. "Myslím, že jsou v tom spíš tři prodloužené víkendy na jaře, kdy jsme na hradě měli tak obrovský nával, až jsem se divila, kde se lidé stále berou. Každý den přijely téměř dva tisíce lidí, takže teď už rodiny na výlety příliš nevyjíždějí," uvažuje Kleckerová. Peníze v poklesu návštěvnosti nepovažuje za tak důležitý faktor. "Soudím tak podle odpadků z hradní restaurace, kterých je letos neuvěřitelné množství. Lidé nakupují a užívají si i přesto, že tam není zrovna nejlevněji," řekla Kleckerová. V zámku Velké Losiny na Šumpersku na letošní sezoně nic mimořádného nevidí. Provozovatel rozhledny Na biskupské kupě ve Zlatých horách Miroslav Petřík ale soudí, že Češi mají asi jiné starosti než jezdit po výletech. "Kdybych měl věž provozovat jen pro ně, tak bych ji mohl zavřít. Podívat se po okolí totiž tady většinou touží jen Poláci," dodal. Většina památek střední Moravy hlásí méně návštěvníků, a mnozí správcové si tento odliv přece jen vysvětlují spíše tím, že lidé mají hlouběji do kapsy. Přesto snížení vstupného zatím nikde nechystají. "V průběhu roku nemůžeme dělat změny. S určitou cenovou strategií jsme už ostatně sezonu zahajovali, neboť jsme zavedli zvýhodněné vstupné. Znamená to, že kdo například přijede na Bouzov, tak v Náměšti a ve Šternberku pak už platí zlevněné vstupné a naopak. Už jsme si to předběžně vyhodnotili a ukázalo se, že lidé této možnosti využívají," řekla Váňová.

Hrad Helfštýn z leteckého pohledu.