Na hradě Helfštýn se otevírá historická mincovna a expozice kovářství

Na hradě Helfštýn ani nepočkali na jaro a letošní sezónu zahájili už na začátku března. Od 1. dubna se sem můžete vypravit denně mimo pondělí; do konce dubna je otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin, od začátku května až do konce srpna do 18.00 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 60 Kč, pro studenty a seniory 40 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Kudy do hradu?

Helfštýn leží na zalesněném hřebeni nad údolím řeky Bečvy. Vede sem několik značených turistických tras – červená z Lipníka nad Bečvou a Týna nad Bečvou, anebo modrá a červená od lázní Teplice nad Bečvou. Pokud se vám nechce šlapat pěšky a pojedete autem, těsně pod hradem najde parkoviště.

Hrad Helfštýn patří k nejrozsáhlejším a nejmohutnějším hradním areálům v Česku.

Přímo v hradním areálu na druhém nádvoří je restaurace, otevřená stejně jako samotný hrad. Prohlídka areálu je volná, ale kdo má zájem o výklad, ten si může u kaštanu na druhém nádvoří počkat každou celou hodinu na průvodce.



Hrad plný kovových pokladů

Čím se Helfštýn liší od jiných hradů? Je nesmírně rozlehlý a prakticky ve všech zákoutích se skrývají předměty, sochy a artefakty, vykované během kovářských akcí. Mezi ně kromě Hefaistonu patří rovněž Kovářské fórum či Noční kování, akce, při níž během jediné noci vytvoří skupina kovářů originální společné dílo. Tak v minulých ročnících například vznikl monumentální hřeb pro hradní kovárnu anebo obří dalekohled, později slavnostně předaný přerovské firmě Meopta k 80. výročí jejího založení.

Nejlepší výhled na rozlehlý areál hradu Helfštýn se otvírá z vysoké hradní věže.

Letošní Noční kování proběhne v sobotu 25. dubna; začíná se ve 20.00 hodin a hrad bude otevřený až do půlnoci. A co víc, současně bude otevřená i nová Expozice uměleckého kovářství v suterénu hradního paláce, každoročně obměňovaná sbírka oceněných a jedinečných kovářských prací.

Týž den začíná v galerii na II. nádvoří výstava kovaných plastik od sochaře Michala Ptáčka a kovářů z Kovárny Milostovice, která potrvá do 31. srpna.

Velikonoce na hradě

Tak jako každý rok se na Helfštýně i letos slaví Velikonoce. Zábavně naučný program Velikonoce na hradě od soboty 4. dubna do pondělí 6. dubna nabídne ukázky různých řemesel a velikonočních technik: Zdobení kraslic a perníků, vyšívání, paličkování, pletení pomlázek a další rukodělné činnosti. Současně se v suterénu renesančního paláce na IV. hradním nádvoří také letos poprvé otevře historická mincovna a archeologická expozice. Obě budou otevřeny až do konce října, ale dovnitř se podíváte jedině s průvodcem.

Na Helfštýně také můžete v sobotu 18. dubna oslavit Mezinárodní den ochrany památek – do hradu se ten den podíváte zdarma. Bezplatný vstup se bude letos opakovat ještě v pondělí 18. května a v neděli 13. září; poprvé to bude k Mezinárodnímu dni muzeí, podruhé při Dnech evropského kulturního dědictví.

Květen patří sportu, automobilům a historii

Na události je bohatý i květnový program. V sobotu 2. května poslouží hrad jako cíl Author Šela Marathonu, 16. ročník největšího závodu horských kol na Moravě. O týden později, v sobotu 9. května, Helfštýn zaplní staré motocykly a automobily; koná se totiž Helfštýnský okruh, 14. ročník mezinárodního závodu historických vozidel, který podobně jako cyklistický závod končí přímo na hradě.

Dva týdny poté, v sobotu a v neděli 23. a 24. května, Helfštýn otevře brány účastníkům Festivalu vojenské historie. Na hradě, který se na několik dní promění ve vojenský tábor, vás čeká pestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin, divadlo, tanečnice, kejklíři a dobová hudba.

Přímo pod hradem také objevíte Outdoor centrum Helfštýn, kde si můžete prolézt nízký i vysoký lanový park nebo lanové bludiště, k dispozici je i lukostřelnice a atrakce pro menší děti.