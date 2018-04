Na hory s vůdcem: ano, ale pozor…!

HORSKÝ VŮDCE

Nejvyšší možná kvalifikace pro vodění komerčních výprav na hory. Klienty bere na horské túry, provozuje s nimi skialpinismus, vede lezecký výcvik na nižších skálách i na umělých stěnách a často provozuje kursy různých druhů lezení.



Ve všech alpských zemích může být horským vůdcem jen člen mezinárodní organizace UIAGM. Tato organizace zaručuje náročný výcvik svých členů (již při přijímacích zkouškách vypadnou tři čtvrtiny zájemců), který trvá nejméně tři roky.



Umět lézt a lyžovat je jen podmínkou, aby se ho adept mohl vůbec zúčastnit. Obsahuje totiž hlavně první pomoc, záchranu, odhad nebezpečí, psychologii, pedagogiku, meteorologii a mnoho dalších disciplín.



Horští vůdci ručí za pohyb svých klientů na horách v plném rozsahu a zároveň jsou velmi dobře pro sebe i klienty pojištěni. Jejich činnost určují v alpských zemích zákony, a tudíž nikdo jiný na hory vodit komerční výpravy nesmí. TREKKINGOVÝ VŮDCE

V některých evropských zemích kvalifikace pro vedení turistického putování po horách. Obvykle se chodí po značených více či méně náročných stezkách od jedné horské chaty k druhé. Oblíbené je například sedmidenní putování okolo Mont Blancu nebo výstupy na Triglav či Mangrt v Julských Alpách. HORSKÝ PRŮVODCE

Tuzemská specialita podle živnostenského zákona. Je to člověk, který má povolení dělat něco jako horského vůdce, ale bez jeho znalostí, odpovědnosti a pojištění. Licence vydávají střediska akreditovaná u Ministerstva školství na základě vzdělání a doložené praxe jednotlivých žadatelů. PRŮVODCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Cestovní kanceláře v česku tak označují každého, kdo vede zájezd na hory. Nenese téměř žádnou odpovědnost a není zaručeno, že vůbec ví, co má na horách s klienty dělat. SPORTOVNÍ INSTRUKTOR

Živnostenský zákon tak označuje lidi, kteří dostanou licenci od akreditovaného střediska vést určitý druh komerčních i neplacených sportovních akcí. Do nich spadá například lezení po skálách, umělých stěnách nebo různé lanové hrátky jako například slaňování. INSTRUKTOR ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU

Člověk proškolený Českým horolezeckým svazem, aby vedl výcvik členů této organizace. Na nikoho jiného se jeho kompetence nevztahují. V současné době jsou pochybnosti o sytému, který by měl zaručit dostatečné znalosti všech instruktorů. INSTRUKTOR OESTERREICHISCHE ALPENVEREIN

Výborná kvalifikace pro vedení sportovních oddílů. Kompetence instruktora jsou stejné jako u Českého horolezeckého svazu, ale výuka budoucích instruktorů je mnohem náročnější a jejich znalosti a zkušenosti jsou tedy lepší. Rakouský alpský spolek má pobočky i v Česku. ČLEN HORSKÉ SLUŽBY

S voděním na hory nemá nic společného. Jeho kompetence, školení, praxe a znalosti jsou směrovány na záchranu zdraví a života lyžařů, turistů či horolezců. PROVOZOVATEL HOROLEZECKÉ ŠKOLY

To může být kdokoliv, kdo má peníze nebo chuť na její provozování. Výuku by měli podle živnostenského zákona provádět sportovní instruktoři.