Na hory s cestovkou? Pročtěte si smlouvu!

V loňském roce vyjelo lyžovat do zahraničí prostřednictvím českých cestovních kanceláří přibližně 280 000 lidí. Nejvíce se jezdí do Rakouska, Itálie, Francie a na Slovensko. Rakousko je stále nejoblíbenější zemí. V sezoně 2001/2002 strávili na zdejších svazích čeští lyžaři více než pět set tisíc dní. Jezdíme tam především na vlastní pěst. Oproti předchozí zimě nás přibylo dalších deset procent. Francie je nejdražší lyžařská destinace ze všech uvedených. Každoročně zde lyžuje přibližně padesát tisíc Čechů. Na počátku devadesátých let toto číslo narůstalo geometrickou řadou, nyní je již čtyři sezony stabilní. Itálie má největší podíl autobusových zájezdů. V lyžařsky nejsilnější italské provincii Trentinu v zimní sezoně 2000/ 2001 lyžovalo 14 948 Čechů. Oproti rokům 1999/2000 nás vyjelo do této části Dolomitů o třicet procent více. O Slovensko se za poslední tři až čtyři roky zájem výrazně zvýšil. Jednoznačně převládají individuální cesty. O tom, že jsou také v Německu alpské sjezdovky, ví jen málo nadšenců. Více nás lyžuje jen v příhraničí - v německé části Šumavy a Krušných hor.