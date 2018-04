Paráda na horském kole pod Králickým Sněžníkem

Pojďme si udělat středně těžký výlet na větší část dne. Pro jezdce se středně dobrou kondicí. Terén budou většinou široké lesní cesty nebo silničky, ale nebudou chybět táhlé dlouhé kopce.

Začněme třeba u Wellness hotelu Vista v Dolní Moravě, kde se dá dobře zaparkovat, a vyjeďme po horské cyklostezce č. 6 269. Krásná mírně stoupající lesní cesta by byla ještě mnohem krásnější, kdyby jí nedali pořádně zabrat lesní dělníci. Doufejme, že ten binec odsekaných větví a větviček co nejdřív řádně odklidí.

Za rozcestím Pod Selskými vrchy na sjezdovce Slon se otevírají napravo první krásné výhledy do kraje. Pod námi široká sjezdovka Slon. Je s ní spojená jedna číselná zajímavost – spodní stanice lanovky leží v „satanistické“ výšce 666 m. Naproti na kopci se pak tyčí ve výšce 1 144 m rozhledna Klepáč. Polsky je to příznačně Trojmorski Wierch – kousíček pod kopcem je totiž unikátní rozvodí tří moří – Severního moře, Baltu a moře Černého.

K vodopádu Malé Moravy

Pokračujeme na hranici lesa ve výšce okolo 800 m na Smolkův most a pak dál téměř po vrstevnici až na rozcestí s horskou silničkou. Odtud vzhůru do kopce k vodopádu Malé Moravy na další rozcestí Sutě ve výšce asi 900 m. Zde se dáme doprava a budeme mírně stoupat vzhůru až do výšky asi 1000 m k rozcestí U Johanese. Každou chvíli se otevírají výhledy na protější hory. Kratší varianta vede od vodopádu Malé Moravy po silničce 12 km dlouhým sjezdem přes Sklené až do vesničky Malá Morava.

Dlužno dodat, že na těch cca 6 km od hotelu Vista máme ale spoustu možností, jak si cestu prodloužit a udělat náročnější. Hory jsou tu doslova protkané lesními cestami a horskými stezkami, z nichž většina je sjízdná i na horském kole. Dá se například vyšplhat až na chatu Slaměnku, na rozcestí Pod Babuší, rozcestí U Sedmi cest, Mokřiny nebo dokonce až do Hynčice a pak Stříbrnice.

Stoupání na hřeben Králického Sněžníku Výhledy na okolní kopce

My se ale od Johanese spouštíme po modré krásným 10 km dlouhým sjezdem na rozcestí Pomocná a přes Vojtíškov serpentinami až na silničku spojující Králíky s Hanušovicemi. Dáme se po silnici doprava a po dvou kilometrech v Malé Moravě odbočíme opět do kopce a pomalu se noříme do strání malého horského masivu, kterému dominuje tisícimetrový kopec Jeřáb.

Kdo si chce cestu trochu zkrátit, může jet údolím Moravy ještě o kus dál a odbočit až další silničkou doprava a vystoupat nahoru přes Zlatý potok.

Na některých místech nad 1000 m byl ještě na cestách sníh Rozcestí Vojtíškov pod Sviní horou (1074 m)

Kolem lesního kostelíka a doplnění zásob vody

My ale vyjedeme po klikaté, téměř alpské silničce, cca šest tvrdých kilometrů až k romantickému lesnímu kostelíku Svaté Trojice. Než se nadějeme, jsme už zase ve výšce téměř 900 m. Kdo potřebuje doplnit vodu do bidonů, může v blízkém prameni Rudolf.

Od Svaté Trojice se pak můžeme vydat kousek nazpět a po cyklostezce č. 4 077 lesem k Polesí Jeřáb a kolem rozcestí Horní Orlice a rozhledny Val až k Hoře Matky Boží. Zde stojí zajímavý klášter Hedeč. Doporučujeme zastávku, prohlídku kláštera, vyhlídky do širého kraje, hlavně na město Králíky a občerstvení v Poutním Domě.

Výhledy do kraje Kostel Sv. Trojice pod horou Jeřáb (1003 m)

Kde se ubytovat Možností je tu spousta. Kdo chce zůstat v nejtěsnější blízkosti Králického Sněžníku, může zkusit přímo Wellness hotel Vista nebo okolní penziony, například Chatu U Slona, Chatu Marcelka či Penzion Jiřinka...

A před námi je už posledních příjemných 11 km. Nejprve sjezd serpentinami do Dolního Hedeče, kde nebudeme pokračovat na Králíky, ale odbočíme po cyklostezce č. 6 272 kolem válečné dělostřelecké pozorovatelny Utržený až do Červeného Potoka. Odtud už pojedeme po silnici údolím Moravy do mírného kopce zpět k hotelu.

Máme za sebou 55 km v malebných horách s nevšedními výhledy na Orlické hory, Jeseníky i masiv Králického Sněžníku, ozvláštněné pohledy na zdejší zapadlé osady.