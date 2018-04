Na horách v Česku je sněhu dost. Lyžuje se bez front a se slevou

Všechna hlavní zimní střediska v zemi jsou v provozu, všude je podstatně méně lidí než v lednu a únoru a lyžuje se prakticky bez čekání. O víkendu se však mají podmínky zhoršit, bude teplo a místy se čekají dešťové srážky.

Například ve Špindlu i na šumavském Lipně mají ale na sjezdovkách pořád ještě přes metr sněhu, na Moravě v Bílé v Beskydech kolem 60 až 80 cm.

Levně a bez front

Špindl hlásí perfektní jarní lyžování. "Lidí je méně, skončily české i zahraniční prázdniny, na čtyřsedačku ve Svatém Petru se čeká maximálně tři minuty. Ještě zítra má být hezky, o víkendu se má počasí trochu zkazit, uvidíme, jak to nakonec dopadne," říká Martina Čermáková ze Skiareálu Špindlerův Mlýn.

"Sněhu je víc, než je touto dobou obvyklé, na sjezdovkách přes metr, ráno -1, přes den +15, je to krásné a tak zhruba do 12 hodin se jezdí výborně. Předpokládáme, že se bude lyžovat do 18. dubna, na Horních Mísečkách pak do posledního dubna, respektive 1. května," upřesnila Čermáková.

Jinak například na tento víkend mají ubytovací zařízení ve Špindlu skoro vyprodáno.

Podobně se vyjádřil Petr Hynek z lyžařského areálu Černá hora v Janských Lázních. "V minulých dnech napadlo zhruba 40 centimetrů prachového sněhu, který jsme upravili a podmínky jsou ideální. Takové v druhé polovině března nepamatuji už několik let." Dospělý lyžař zaplatí za jednodenní lyžování na Černé hoře 490 korun, což je o sto korun méně než v hlavní sezoně.

Lipno letos odbavilo už 200 tisíc návštěvníků

Také na šumavském Lipně lákají na dobré podmínky. "Dnes svítilo slunce, bylo teplo, až 15 stupňů. Sníh je sice odpoledne mokrý, ale pořád je ho přes metr. V provozu je i večerní lyžování. Ale nejvíce si to teď pochvalují maminky s malými dětmi. O víkendu má být teplo a nemělo by pršet," hlásí z Lipna jeden z šéfů Martin Řezáč.

"Lidí je teď méně, kolem pěti stovek denně, jezdí se absolutně bez front a za mimosezonní ceny. Jinak ale ve středu jsme překročili počet 200 tisíc návštěvníků. Loni jsme tu za celou zimu měli 180 tisíc.

Lyžovat se bude na Lipně až do 5. dubna a na Velikonoce chystají speciální zábavný program. Skipas o Velikonočním pondělí bude za symbolických 20 korun, na sjezdovkách pak budou koledníci-zajíci na lyžích.

Aktuální informace o upravených trasách pro běžkaře na Šumavě najdou zájemci na www.bilastopa.cz.

Výborné lyžování v Beskydech

Také v moravskoslezských Beskydech ve středisku Bílá je výborné lyžování. Podle šéfa centra Jaroslava Vrznuly je na sjezdovkách kolem 60 až 80 cm sněhu, ve volné přírodě asi 30 cm. Jezdí vše, počasí je krásné, +8 stupňů, přes noc minus -2, takže prakticky celé dopoledne jsou sjezdovky v dobrém stavu. Na sobotu hlásí ještě slušné počasí, v neděli má být zamračeno a teplo, možná déšť.

"Jedeme už druhý týden v levném posezonním tarifu za 380 korun na den. O Velikonočním pondělí bude odpolední provoz zřejmě zdarma."

Vzhledem k tomu, že v Beskydech napadlo v posledních dnech až 60 centimetrů nového sněhu, ve volném terénu hrozí, stejně jako v Krkonoších a Jeseníkách, třetí stupeň lavinového nebezpečí. "Největší nebezpečí hrozí na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích. Také ale v korytech potoků a v úžlabinách. V těchto místech se totiž nový sníh nespojil s podkladní vrstvou," vysvětlil Marcel Svoboda z lavinové prevence Horské služby České republiky.