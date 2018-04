Na horách to docela jde

Zatímco chování českých turistů na středomořských plážích občas připomíná scény z filmů o rodině Homolkových, na horách v létě i zimě jsou Češi naopak velmi oblíbení. "Na začátek doliny bych dal ceduli se zákazem vstupu a pustil bych sem jen Čechy," říká s mírnou nadsázkou nájemce nejvýše položené chaty ve Vysokých Tatrách Miroslav Jílek. Slováci se prý večer často opíjejí, hodně Poláků musí zachraňovat a návštěvníci z Pobaltí jsou spíše výletníci než horalé. Češi se v posledních letech i dobře oblékají, mají kvalitní boty a zapisují se do knihy túr. Horská služba tedy ví, kde je hledat, když se nevrátí z túry. Podobně mají rozdělené návštěvníky podle národností instruktoři ve francouzském lyžařském středisku Tignes. "Francouzi se baví, Češi lyžují dobře, Poláci špatně a s Američany a Angličany chodíme na diskotéky," zobecňuje svoji zkušenost tamní instruktor Peter Dijkstra. Ředitel z informačního střediska Jean-Paul Garnier se nepřímo přidává: "Je jasné, že návštěvníci z Česka zatím nemají mnoho peněz, ale zato jsou dobrými klienty." Podle něho totiž přijíždějí hlavně na lyže, a proto netropí žádné nepřístojnosti. "Mladí Němci a Angličané sem často jezdí v partě na prázdniny a užívají si nočního života," naznačuje ředitel infostřediska. Diplomatické servítky si nebere tisková mluvčí dalšího velkého střediska La Plagne Sophie Droulez: "Největší potíže máme s Američany, protože si neustále na něco stěžují, a mladými Němci a Holanďany, kteří často přeženou pití alkoholu a potom dělají po nocích nepořádek." Na Čechy si mluvčí nestěžuje a připomíná, že většina z nich bydlí v horních částech lyžařského městečka. Proč? "Čím níž, tím více je barů, fitness center a vší možné zábavy." Nahoře je pár restaurací a večer klid. Dobré zkušenosti s českými turisty má i hornaté Štýrsko mezi rakouským Grazem a Vídní. "Není jich zatím moc, ale jezdí sem hlavně opravdoví turisté," domnívá se vedoucí turistického střediska v obci Murau Karl Haas. "Rodiny s dětmi obvykle jezdí po cyklostezkách a ti, co vyrazí do hor, jsou milovníci přírody." Podle Haase přispívá k bezproblémové dovolené i stejný naturel Rakušanů a Čechů.