Na horách mizí sníh před očima

Lyžovat se přitom na harrachovských sjezdovkách ještě dá. "Ale pěkné to není. Kdyby byla půlka dubna, tak bychom mohli být vcelku spokojeni, ale je půlka února a ke spokojenosti je daleko," poznamenal. "Přitom jsou tu davy lidí. Stahují se sem lidi z menších okolních středisek, kde vleky už třeba stojí.

Prázdniny jsou v Čechách i v Německu. Namísto pohodového lyžování nyní ale hosté spíš přemýšlejí o tom, jestli se jim vůbec vyplatí kupovat si týdenní permanentku." Silná obleva není v únoru podle Goče ničím výjimečným. "Ale je rozdíl jestli přijde, když leží metr sněhu, jako například vloni, nebo když není ani půl metru, jako letos. Slabá vrstva sněhu je hned pryč," dodal Goč. "A předpověď příliš příznivá není - teplé počasí má pokračovat. Ale tak velké drama to zase není: zatím jezdíme a navíc je pořád mnohem lepší, když teče bahno po sjezdovce, než když někomu vyplaví dům."

V sousední Rokytnici nad Jizerou jezdily ještě včera všechny vleky v areálu na Lysé hoře. "Ale obávám se, že lanovku na Lysou už budeme muset znovu zastavit. Sněhu ubývá rychle, na svazích se začíná čím dál víc prosazovat hnědá barva. Se sněhem to už v některých místech nemá nic společného," konstatoval šéf rokytnických lyžařských areálů Slavomil Braun.

V areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou zkusí udržet vleky v provozu po celý týden. "O víkendu se tu začalo jezdit na pořádném sněhu a dnes už je to zase poprášená tráva," podotknul Josef Vrána z areálu.

Podobné starosti mají i vlekaři v Jizerských horách. Podle dispečera bedřichovské stanice horské služby ovšem není situace nijak dramatická. "Zatím se lyžuje ve všech střediscích a sjízdné jsou i běžecké stopy," uvedl záchranář.



Na sjezdovkách Českomoravské vrchoviny se stále lyžuje. Například v Lukách nad Jihlavou i na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě byly ještě předevčírem pro sjezdaře stále ideální podmínky. Provozovatelé sjezdovek však odhadují, že i kdyby teplé počasí provázelo další dny, mohlo by se jezdit minimálně do čtvrtka.



Na jihočeské Šumavě mizí sníh před očima. Obleva zasáhla hlavně oblasti v podhůří. Vyšší místa Šumavy ještě žijí ze zásob starého sněhu nevalné kvality. Na Kramolíně u Lipna jezdil včera už jenom jeden vlek, dnes zastaví správci areálu i ten. "Udržovali jsme ho v provozu kvůli dětem na jarních prázdninách, ale už to opravdu nejde," posteskl si Antonín Kolář. Kramolín má pět centimetrů sněhu, ze kterého prosvítá tráva. Zmizely i běžecké stopy a teploty včera vystoupily ke třinácti stupňům nad nulou.

Posledním místem, kde mohou ještě rekreanti nasadit lyže, je zadovský areál. Místní vlekaři dokonce tvrdí, že jejich zařízení budou v provozu ještě o víkendu. "Na Kobyle jezdí tři vleky, stojí jenom sedačková lanovka a lanovka na Churáňově," řekl pracovník střediska Luděk Sáska. Díky nedávnému umělému zasněžování i severní straně měla sjezdovka na Kobyle včera ještě půl metru sněhu, jiná místa už byla téměř holá.

Pět vleků jezdí v Nových Hutích. S nesouvislým povrchem musí počítat běžkaři. "Doporučuji úseky kolem Březníku a Černé Hory, kde je padesát až šedesát centimetrů sněhu," řekl Sáska.

Co bude dál? Meteorologové hrozí na sobotu deštěm. Podnikatelé se děsí toho, že se letošní špatná sezona promítne i do dalších let. Zapůsobí na ceny vleků, nebude dost peněz na prohrnování běžeckých stop, které platí Lyžařský areál Zadov a sdružení šumavských obcí. "Potřebujeme na sezonu tak dvě stě tisíc korun. Z fondu Phare pro malé projekty jsme dostali 5000 euro, což je asi 175 tisíc korun. Obce přispívají tak třetinou rozpočtu. Pro letošek se ale nepřipojila s penězi Správa Národního parku Šumava," upozornil Sáska.