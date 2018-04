Na horách je hezké počasí a hodně sněhu

Teplotní inverze přinesla o víkendu do českých hor ideální podmínky pro lyžování, některé oblasti v nižších oblastech však trápilo zhoršené ovzduší. Lyžaři, kteří o víkendu vyrazili do horských středisek, se těšili takřka všude z vysoké sněhové pokrývky a slunečného počasí. To má na horách přetrvávat i v následujících dnech.