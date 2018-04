Na horách hrozí lyžařům omrzliny

Především běžkaři by si měli dávat pozor a nezapomenout teplé oblečení, do kterého se mohou po sportování převléknout. Podle pracovníka Horské služby na Červenohorském sedle Jaroslava Sembdnere mnozí lidé při mrazivých teplotách v

zápalu lyžařského nadšení omrzliny ani nevnímají. "Stává se nám, že musíme vášnivé lyžaře na omrzliny přímo upozorňovat a posílat je do tepla. Všechny však ohlídat nestačíme," upozornil záchranář. V Jeseníkách je nyní zhruba půl až metr sněhu a fouká mrazivý vítr.



Největší mrazy v těchto dnech sužují návštěvníky Lysé hory a lyžařského střediska Bílá. "Na podobné teploty jsme zvyklí v polovině ledna. Občas se v minulosti stalo, že mrazy začaly už během Vánoc. Nikdy však nezačaly už v polovině prosince,"

doplnil.



Teploty okolo minus 25 stupňů naměřili v prosinci na Lysé hoře hydrometeorologové naposledy v roce 1962, kdy rtuť na teploměrech klesla až na hranici 25,3 stupňů. Rekordní mrazy během posledních třiceti let zaznamenali 12. ledna 1987. Tehdy

teplota klesla na minus 30,1 stupňů.