Hochficht, největší "české" středisko přivítá první lyžaře už v pátek

"Lyžovat se bude už od půl deváté ráno za zvýhodněné ceny. Hlavním pátečním lákadlem bude večerní lyžování zdarma od 16 do 18 hodin. Protože jsme letos postavili zbrusu nový dětský park, připravili jsme doprovodný program hlavně pro rodiny," sdělila Johanna Pfoserová, marketingová manažerka skiareálu Hochficht.

Součástí pátečního zábavného programu, který odstartuje v 15:00, bude také teplý punč zdarma, mikulášská návštěva v dětském parku či prohlídka nové Skiareny Hochficht. V sobotu si především děti užijí lyžování zdarma v novém dětském Fichtl Kids Parku, který je hned vedle rodinné restaurace.

Hlavním lákadlem Hochfichtu bude nicméně zbrusu nová prosklená budova Skiarena Hochficht připomínající obří bumerang. Ta ve svých útrobách nabídne prostornou restauraci až pro 800 lidí s rodinnou částí a dětským koutkem, nové pokladny, půjčovnu a lyžařskou školu nebo také prodejnu Intersport. Přibylo také 80 nových bezplatných parkovacích míst.

Na Hochfichtu je od 25. listopadu v provozu 76 děl a provozovatelé slibují, že se pokusí do pátku zasněžit a otevřít co nejvíce sjezdových tratí. "Po včerejší obhlídce sjezdovek vypadají sněhové podmínky velmi dobře, očekáváme, že do pátku budou sněžná děla nadále v provozu. Přesnou délku otevřených sjezdovek budeme aktualizovat na našich webových stránkách www.hochficht.at , které jsou také v českém jazyce," podotkl Gerald Paschinger, šéf hochfichtských lanovek.