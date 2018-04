Na Hintertuxu zahynuli tři lyžaři z Česka

Pád do ledovcové štěrbiny v oblasti hintertuxského ledovce v tyrolských Alpách se stal v sobotu osudným pro tři lyžaře z České republiky. "Nemuselo se to vůbec stát, pokud by se drželi vyznačené trasy sjezdovky. Byly tam zábrany a varovné tabule," řekl mluvčí četníků z města Mayrhofen Rudolf Thanner.