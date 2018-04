Na Helfštýně vypukne největší kovářský svátek světa

Helfštýn je jedním z nejrozsáhlejších hradních komplexů v Evropě ležící ve stejnojmenné obci nedaleko Lipníku nad Bečvou v Olomouckém kraji. Známý je po celém světě jako dějiště mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Mistři kovářského řemesla přijíždějí každoročně poslední srpnový víkend, aby zde vytvořili kovové sochy, které poté ozdobí buď samotný hrad, nebo ulice Lipníku nad Bečvou. Letos dorazí už po třiatřicáté.

Přijďte se pokochat exkluzivní kovářskou expozicí pod širým nebem! Uvidíte také výstavu přivezených šperků a zbraní. V hradní kovárně na III. nádvoří vám kovářští mistři předvedou ukázky své tvorby a různých kovozpracujících dovedností. Na ty, kteří rádi poměřují své schopnosti, čekají soutěže. Program začne vždy úderem deváté dopolední a skončí v sobotu v 18 hodin a v neděli potom celá akce finišuje ve 14 hodin.

Seznamte se s kovářským řemeslem na helfštýnském Hefaistonu

Podívejte se pod ruce kovářům z Izraele

Hefaistonu každoročně předchází komornější akce zvaná Kovářské fórum. Ta letošní začíná v sobotu 23. srpna. Zrekonstruovanou hradní kovárnu v tento den obsadí osobnosti uměleckého kovářství. Vybraní mistři budou mít týden na to, aby vytvořili libovolné umělecké dílo pro hrad Helfštýn. Plastika se pak stane součástí rozsáhlé hradní sbírky uměleckého kovářství. Letos se na hradě usadí mistři z Izraele. Při práci je můžete zastihnout denně kromě pondělí od 23. do 29. srpna.

Expozice uměleckého kovářství na hradě Helfštýn vzniká téměř 30 let. V současné době čítá více než 1000 kusů, které si můžete prohlédnout po celém areálu.

Hrad Helfštýn patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě

Za židovskými dějinami do Lipníka nad Bečvou

Až se nabažíte umění kovotepeckého, sestupte do podhradí, a to konkrétně do šest kilometrů vzdáleného Lipníku nad Bečvou. Prohlédnout si tu totiž můžete nejzachovalejší městské hradby na Moravě, náměstí s renesančními a barokními domy, zvonici a nesčetně kostelů.

Za vidění ale rozhodně stojí především staré židovské město, které ačkoliv obývala jedna z nejpočetnějších židovských komunit v našich zemích, se nikdy neproměnilo v uzavřené ghetto. Opravdovým unikátem je místní synagoga, která je nejstarší na Moravě a druhá nejstarší v České republice. Vystavěna byla v první polovině 16. století, ale v průběhu staletí prošla mnoha stavebními úpravami. V dnešní době slouží jako modlitebna Československé církve husitské.

Druhá nejstarší synagoga v Česku dnes slouží jako modlitebna Církve československé husitské