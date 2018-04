Na hausbótu holandskými kanály

A přitom stačí tak málo. Aby mohl člověk vyrazit po rozsáhlých nizozemských kanálech v hausbótu nebo obytné jachtě, potřebuje jen řidičský průkaz a zhruba hodinovou instruktáž. Podle zapůjčených map se pak může plavit, kam se mu zachce. A finančně ho tato neobvyklá dovolená nevyjde dráž než třeba pobyt na pláži v Chorvatsku.

K hlavním tepnám vodního cestování a jachtingu patří Friesland s množstvím kanálů a jezerních oblastí.

Dějiny Fríska, jehož malou územní částí je právě Friesland, se liší od dějin ostatních nizozemských provincií. Po dlouhá léta si Frísové zachovávali svou samostatnost a odlišovali se od Holanďanů i jazykem. Ačkoli je v zemi úředním jazykem nizozemština, v této oblasti je stále rozšířená původní fríština, která patří mezi západogermánské jazyky a má blíže k angličtině a keltštině. Celkově se však dá v Nizozemsku dobře domluvit. Většina obyvatel hovoří anglicky i německy.

Chalupáři, vzmužte se!

Dovolenou na lodi tráví i většina Nizozemců, tedy pokud na hausbótu přímo nebydlí. A jsou na to i patřičně vybaveni. Většina domů, které jsou postaveny na břehu jezera nebo vodního kanálu, je vybavená dvěmi garážemi - jednou pro auto a druhou pro loď. Ty jsou společně s karavany pro místní obyvatele totéž, co pro tuzemce víkendová chata.

Za kormidlem obytné jachty se tak často kromě mladých lidí objevují i jejich pragenerace. Nizozemci dokonce nechávají vyplout mnohem větší lodě pro invalidy, určené k jejich rekreaci. Mořská nemoc opravdu nehrozí ani netrénovaným našincům. Loď se jen jemně pohupuje na vlnách a své obyvatele lehce kolébá. Pravda, po několikahodinové plavbě se s vámi bude kývat i pevná zem, ale to je spíš zábavné.



Někomu může připadat klidná plavba úžasně relaxační, jinému po chvíli možná nezáživná. Kormidelník lodi se však při ní vůbec nenudí. Ačkoli řízení pomocí otáčení kormidla na zádi nevyžaduje velkou námahu, kanály jsou na mnohých místech kříženy mosty, na které je nutné dát pozor.

Některé jsou automatické a fungují na fotobuňku, a tak se před vaší lodí zvednou jakoby mávnutím kouzelného proutku. Jinde se musí zamávat nebo zahoukat rohem na správce mostu, aby jej před lodí zvedl.



Malebné městečko Feldseitem, protkané vodními kanály, které na své plavbě rozhodně nesmíte minout.

V některých případech se za průjezd i platí. Povolaný člověk zvedne most a zároveň ze svého stanoviště spustí na udičce malý, pro Holandsko typický malovaný dřeváček. Do něj musí posádka lodi vložit euro až dvě, a tak je dobré mít drobné vždy po ruce. Tyto mosty jsou označeny i v mapě, a tak vás to nemůže zaskočit.



Nejdobrodružnější je však proplouvat zdymadlem, které funguje podobně jako pro parníky v Praze na Vltavě. Aby se loď nesrazila s protijedoucí, mají zde na vodě i semafory. Pokud však svítí dvojitá červená, most je zavřený, cesta dál nevede a je nutné obrátit loď.

S hausbótem se dá vyjet i na rozlehlejší vodní plochu. Tady může být i rušno, protože se tu za správně větrného počasí budou prohánět jachty. K řízení na moři je však nutné mít speciální průkaz a kurz řízení.

Klidná plavba neznudí

Už vás nebaví jen se plavit, pozorovat volavky a krmit nejrůznější druhy kachen? Máte chuť se proběhnout po louce lemující kanál nebo si prohlédnout město či vesnici s malebnými domky a opečovávanými zahrádkami, kterou právě proplouváte? Nebo si jen chcete vyskočit pro čerstvé mléko a rohlíky a sýr k snídani?

A což takhle si v lůně přírody uspořádat piknik na palubě svého plavidla? Není problém. Zakotvit se dá ve městech, v menších přístavech, ale i podél kanálu v místech k tomu určených, a přitom daleko od civilizace.

Na některé typy lodí si s sebou můžete vzít i kolo, a tak plavbu střídat s projížďkami po krajině. V mnohých větších střediscích je možné si kolo i půjčit na den nebo jen na několikahodinovou projížďku. Stejně tak je možné si půjčit malou motorovou loďku či kánoi. Do některých vodních kanálů, jako například v Chráněné krajinné oblasti De Weerribben s ptačí rezervací na pomezí provincie Friesland, by se člověk jinak nedostal.

MŮŽE SE HODIT Loď jsi lze zapůjčit prostřednictvím české agentury, ale výhodnější je zarezervovat si ji přímo na internetu (například www.friesland-boating.nl) a vyhnout se tak placení zprostředkovatelských poplatků. Cena lodi se může pohybovat okolo dvaceti tisíc za týden pro čtyři osoby a zároveň se stupňuje během hlavní sezony v létě. Je nutné mít u sebe požadovanou vratnou zálohu za loď - zhruba 500 eur.

Království čápů

Pokud vás však zajímají ptáci, nemusíte se nutně vypravit do rezervace. Možná to zní až hitchcockovsky, ale ptáci jsou všude.

Pokud vás láká nakukovat do oken domů lemujících kanál, které samozřejmě nemají záclony, můžete obdivovat nejrůznější dřevěné sošky či zajímavé květiny, ale také třeba čápa. Sice vám zpočátku připadá jen jako dřevěná kulisa, ale po chvíli zjistíte, že je živý a normálně těm lidem kouká do okna stejně jako vy. Kdybych byla malý Holanďan, asi by mi po takovém ranním probuzení nedělalo problém věřit tomu, že mě přinesl čáp.

Veškeré civilizaci se můžete skoro úplně vyhnout. Loď zajišťuje soukromí i na frekventovanějších kanálech. Je však slušnost se s posádkou míjející lodě pozdravit mávnutím ruky.

Jednoho by mohlo překvapit, že se Nizozemci s každým zdraví - zvlášť v mimoměstských oblastech. Je to milé, člověk se cítí jako doma.

Hausbót se nemusí zdát příliš prostorný, a tudíž pohodlný, ale k týdenní nebo čtrnáctidenní dovolené úplně postačí. Je vybaven sociálním zařízením i malou kuchyní s lednicí, sporákem, nádobím a vším, co může člověk k vaření potřebovat. To je daleko luxusnější než dovolená pod stanem. No a usínat na vodě je prostě lahoda.