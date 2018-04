Na freeride si pořiďte správnou výbavu, snížíte rizika a nebezpečí

V horách na lyžaře číhají mnohá nebezpečí a každý, kdo si chce freestyle vyzkoušet, by si měl uvědomit rozdíl mezi lyžováním na sjezdovkách a pohybem ve volném terénu. Sjezdovky jsou v podstatě domestikovaný horský prostor, civilizovaný a přizpůsobený tak, aby se v něm dokázali orientovat a pohybovat i lidé bez zvláštního výcviku.

Lyžování ve volném terénu je proti tomu výprava do divočiny, která s sebou vždy nese riziko a nutnost se před ním chránit. Ve volném terénu jste odkázáni sami na sebe, musíte vědět, jaká nebezpečí vás mohou překvapit a hlavně naučit se je rozpoznat, předvídat a vyhýbat se jim.

VIDEO: Extrémní sport: ski freeride, podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Největším uměním freeridera není sjet krásný kopec s netknutým sněhem, ale sjet jej bezpečně. Nebo se vrátit, pokud si bezpečností není jistý. Potřebujete k tomu dostatek znalostí a zkušeností, freeride není známost na jednu noc. K nejlepším zážitkům se musíte propracovat, "vyjezdit" si je a nasbírat při tom dostatek zkušeností.

Pod vedením zkušených



Pro začátek je dobré seznámit se s technikou jízdy v neupraveném sněhu na nějakém bezpečném svahu. Ideální jsou pasáže vedle sjezdovek nebo značené neupravované sjezdy, které se v Alpách nazývají ski routes. Určitě neohrnujte nos ani nad rozježděným, ufoukaným a mokrým sněhem nebo krustou. I do takových podmínek se dřív nebo později dostanete a budete se s nimi muset vyrovnat.

Nicméně daleko lepší je využít služeb horských vůdců nebo freeridových průvodců. To lze buď individuálně nebo na různých kurzech a kempech. Zároveň je to asi jediná bezpečná a vhodná možnost pro občasné freeridery, kteří se nechtějí zabývat vzděláváním a sbíráním zkušeností nebo prostě nechtějí ztrácet čas plánováním túry a vyhodnocováním rizik.

Investice do těchto kurzů se vám brzy vyplatí. Za své peníze dostáváte službu podloženou stovkami hodin výcviku a léty zkušeností s pohybem v horách, jejímž největším kouzlem je právě to, že ji ani nepostřehnete. Průvodce navíc dokáže poradit s technikou jízdy ve složitějších sněhových podmínkách a budete se moci víc soustředit jízdu.

Je třeba mít plán

Do terénu byste se každopádně nikdy neměli pouštět sami. Všeobecně známé pravidlo, které praví, že minimální počet lidí na túře jsou tři, aby v případě zranění jednoho ze skupiny byli zbylí dva parťáci schopni poskytnout pomoc, platí i pro freeridery.

Při plánování túry byste ale rozhodně měli naplánovat svůj bezpečný návrat, tady totiž můžete udělat pro svou bezpečnost nejvíc. Nejlepší je použít podrobnou topografickou mapu oblasti (z běžně dostupných měřítek je vhodná mapa 1 : 25 000) a nashromáždit co nejvíce informací o terénu, jeho záludnostech. Vzít v potaz aktuální lavinovou situaci, povětrnostní podmínky, předpověď počasí, dobu potřebnou ke sjezdu a případně výstupu nebo návratu a podobně.

Důležité je najít klíčová místa, kde hrozí nebezpečí pádu, lavin nebo ztížená orientace a promyslet si náhradní varianty sjezdu nebo úniku. Užitečné jsou švýcarské mapy Freeride Map, zaznamenávající 9 rakouských a 12 švýcarských oblastí (nové postupně přibývají).

Jsou vytvářeny právě pro freeridery a vyčtete z nic mnoho užitečných informací, které v turistických mapách nejsou. Například značení svahů podle technické obtížnosti, nebezpečná místa, výstupové trasy nebo oblasti, kde je zakázáno jezdit.

Vynikající pomůckou je GPS s nahranou trasou sjezdu a návratu. I když máte sjezd naplánovaný, může se stát, že se situace změnila díky větru natolik, že perfektní musíte plán změnit. Užitečný je také mobilní telefon s uloženými čísly na místní záchranáře, nabitou baterkou a dostatečným kreditem na volání.

Počítejte s lavinou



Na otázku, do jaké části freeridové výbavy byste měli investovat nejdříve, je jednoduchá odpověď: do lavinového kurzu. A ne jednou, ale opakovaně. Naučit se posuzovat lavinovou situaci a řešit krizové situace je investice k nezaplacení. Existují kurzy různých úrovní, pro začátečníky i pokročilé, a jejich výhodou je, že zpravidla nabízí možnost zapůjčení různých typů vyhledávačů, někdy i sond a lopat. Máte tak možnost vyzkoušet si vybavení, které vám nejvíce vyhovuje, a teprve pak si je koupit.

Bezpečnostní výbava je samozřejmou součástí obsahu batohu freeridera a jejím základem je pochopitelně lavinová sada: lavinový vyhledávač (pípák), sonda a lopata. Každý člen skupiny musí mít kompletní sadu a umět s ní zacházet. Způsob a rychlost práce s nimi hraje zásadní roli při záchraně vašeho zasypaného kamaráda, kterého je třeba nejen najít, ale také vykopat.

Záchrana od osob přítomných na místě laviny je mimo lyžařské středisko jediná efektivní, na vykopání mají jen 15 minut. Po uplynutí této doby výrazně klesá šance na záchranu, a tudíž nelze spoléhat na pomoc profesionálních záchranářů. Proto je dobré vyzkoušet si nejen práci s lavinovým vyhledávačem a sondou, ale také s lopatou.

Pomůcky, které zachrání život



Velmi účinnou záchrannou lavinovou pomůckou jsou airbagové batohy (Snowpulse, ABS, BCA), které po nafouknutí pomáhají zabránit zasypání svého nositele. Po spuštění zatažením za rukojeť se na batohu nafoukne vak, zvětší objem postavy, která se pak v pohybující se mase sněhu drží spolu s dalšími většími částicemi u povrchu.

Další doplňkovou výbavou je avalung, který dokáže efektivně využít vzduch obsažený ve sněhu a prodloužit dobu, po kterou můžete dýchat. Nebo lavinový balon, který naopak funguje jako signalizační bójka na povrchu sněhu a usnadňuje lokalizaci zasypaného. Lavinový batoh ani jiné pomůcky určené pro záchranu z laviny však nikdy nenahrazují pípák, lopatu a sondu. Tyto tři části výbavy máte u sebe vždy bez ohledu na jakékoliv další vybavení.

Neměli byste zapomenout ani na lékárničku, náhradní oblečení, pití a něco k jídlu, podrobnou mapu, buzolu a nejlépe i GPS, reflexní fólii nebo bivakovací vak. Náramně se mohou hodit stoupací pásy (v kombinaci s vázáním umožňujícím stoupání). Bez nich je i sebemenší stoupání v hlubokém sněhu velmi vysilující.

Nespoléhejte ale na pomůcku zvanou Recco, kterou pravděpodobně máte v některé části svého oděvu nebo na botách. Recco totiž vyžaduje speciální vyhledávací přístroj, jímž disponují jen profesionální záchranáři v některých střediscích.

Každopádně je to další důkaz, že freeride není tak "free", jak jste někde četli. Bez ohledu na to, jaké máte vybavení, je ale nejlepší se nikdy nedostat do situace, kdy byste museli lavinovou nebo spíše obecně záchrannou výbavu použít. Takže nezapomeňte sjezd naplánovat, vyhodnotit podmínky a v případě pochybností zvolit jinou variantu.

užitečné odkazy Freeridové mapy:

http://www.freeride-map.com/ Horská služba ČR - informace o lavinách:

http://www.hscr.cz/index.php?option=com_custompages&Itemid=18 Horská záchranná služba a informace o lavinách Slovensko:

http://hzs.sk/ http://www.laviny.sk Švýcarský lavinový institut:

http://www.slf.ch/ Lavinová situace Rakousko:

http://www.lawine.at/ http://www.lawinen.at/austria/ Informace o lavinové situaci v Evropě:

http://www.avalanches.org/ Online výukový program Kanadského lavinového centra:

http://www.avalanche.ca/cac/training/online-course