Na fotbalové fanoušky se Japonsko netěší

"Neznamená to, že máme něco proti cizincům. Jde jen o to, že ve všech našich místnostech jsou rohože a že neznáme ani slovo anglicky," vysvětlil manažer jednoho podniku v centru Tokia.

Ředitel tokijské pobočky japonské turistické hotelové asociace Isao Sawa se ale snaží hostinské přimět k pochopení toho, že přijímání zahraničních hostů nemusí být vždy na škodu.

Před dvaceti lety byl Sawaův malý podnik v tradičním stylu každou noc prázdný, protože Japonci propadli modernímu západnímu stylu a odvrátili se od rohoží a veřejných lázní. Hrozil mu krach, až se v poslední snaze o přežití rozhodl zaměřit na zahraniční návštěvníky. Vyplatilo se to. Dvanáct pokojů v jeho podniku, který stojí v rušné oblasti poblíž jednoho z hlavních tokijských nádraží, je neustále obsazeno v průměru z 90 procent.

"Pobízím ostatní hostinské, aby mě navštívili. Jsem si jistý, že když toto místo uvidí, uvědomí si, že to mohou dokázat také," tvrdí. Cizí jazyky prý přitom ovládá minimálně.

Sawa vzpomíná, jak jeden z jeho prvních zahraničních hostů kdysi vanu vypustil, protože pravidlo neznal. Podobným hlavolamem jsou pro cizince i turecké toalety. Problémy se časem podařilo snížit na minimum tím, že se všude vylepily ilustrované návody s tím, jak obě tato zařízení správně používat.

Japonské zvyky a tradice

Stejně jako ve většině japonských hostinců jsou také v Sawaově podniku společné koupelny a podle zvyklostí se vana plní horkou vodou pouze jednou denně. Očekává se, že hosté se důkladně umyjí a opláchnou, než do ní vstoupí, takže voda zůstane čistá pro další zákazníky.

Kromě finančního prospěchu z přijímání kosmopolitní klientely je Sawa potěšen přátelstvím, které navázal s pravidelnými hosty. Některé z nich dokonce navštívil v jejich vlasti.

Podnikatelé v turismu nad cizinci nejásají

Tyto změny je však zatím ochotna přijmout méně než polovina ze 120 tokijských členů turistické hotelové asociace, přestože mnozí z nich bojují o přežití. "Měli jsme problémy se zahraničními hosty," vysvětluje majitel ka jednoho podniku. Cizince by prý přijímala pouze na doporučení místní společnosti. Navíc zůstávají venku dlouho do noci a ona na ně musí čekat. "Když je něco špatně, nepřijímají naše vysvětlení," zdůvodňuje.

Obzvlášť hádaví jsou podle ní Francouzi, Italové a Britové. Přestože žádný ze zápasů letošního šampionátu se nekoná v Tokiu, fanoušci se tam možná cestou zastaví. Mohli by mít ale potíže při hledání vhodného ubytování v této nejdražší zemi na světě. Ubytovací kapacity by navíc mohly být omezeny v důsledku období dešťů, které zaplaví kempinky.

Japonsko nemá s cizinci příliš zkušeností

Podle odhadu japonské vlády přijede na letní mistrovství asi 443 tisíc lidí včetně sportovců, představitelů a novinářů. I kdyby jich bylo méně, japonský turistický průmysl by mohl utrpět, protože země má relativně málo zkušeností se zahraničními hosty. V loňském roce navštívilo Japonsko pouze 4,8 milionu cizinců, zatímco například do Británie se přijelo podívat 23,4 milionu a do Francie 70 milionů lidí.