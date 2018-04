Na fotbal do Klubu kultury

V sobotu 24. března v jedenáct hodin dopoledne tam začíná dvoudenní turnajové klání ve stolním fotbale - v subbuteu. Turnaj patří do nejvyšší kategorie světového poháru a diváci by měli vidět deset hráčů z první padesátky světového žebříčku. O vítězství by se měl ucházet i úřadující mistr České republiky Lukáš Opočenský. Kromě jednotlivců budou soutěžit také družstva. Jejich soutěž patří mezi divácky nejatraktivnější.

V sobotu je na programu od 10 hodin po slavnostním zahájení soutěž družstev, od čtyř hodin odpoledne se střetnou jednotlivci.

V neděli v 10 hodin dopoledne začnou boje o umístění a na půl čtvrtou odpoledne je připraveno finále. vyhlášení výsledků plánují pořadatelé po čtvrté hodině.