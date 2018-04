Na festivalu Jeden svět budou praskat bubliny, třeba i ta vaše?

Organizátorem největšího mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je nevládní nezisková organizace Člověk v tísni, která už od roku 1992 pomáhá v krizových oblastech na celém světě a podporuje dodržování lidských práv.

Letošní 17. ročník se koná v době, kdy stránky novin a zpravodajských serverů denně plní zásadní události, ať už jde o útok na redakci satirického týdeníku v Paříži, válku na Ukrajině, rozpínání Islámského státu nebo nárůst rasismu v Česku.



Podle organizátorů festivalu můžeme díky moderním technologiím prožívat dění na celém světě takřka v přímém přenosu - sledovat vývoj, zaujímat postoje i aktivně reagovat. Jenže kolem sebe máme ochranné bubliny, přes jejichž stěny k sobě pouštíme jen vybrané zprávy a máme pocit, že to, co je venku, se nás netýká. A právě pasivní postoje, tak nebezpečné v dnešní globalizované době, chce festival narušit.

V Brně si na některá festivalová představení můžete zajít do Moravské galerie.

Festivalová stopa povede z Prahy až do Bruselu

Prasknout své bubliny a získat větší kontakt se světem a lepší přehled o tom, co se kolem nás děje, můžete jednoduše. Například tím, že navštívíte projekce dokumentárních filmů a debaty s režiséry, zahraničními hosty nebo českými experty, které vždy po promítání následují. Příležitostí k tomu budete mít dostatek: od 2. do 11. března 2015 proběhne festival v Praze a pak se program rozjede po dalších třiatřiceti městech České republiky.

V Praze se dělí o program festivalová kina Atlas, Bio Konvikt–Ponrepo, komorní kino Evald, Lucerna a Světozor, promítá se také ve velkém sále Městské knihovny. Vstupenka na odpolední filmy vás vyjde na 70 Kč, a to i o víkendu, na pozdější večerní projekce stojí 90 Kč. Ve Francouzském institutu se navíc každý večer se koná panelová debata na významné téma současnosti a probíhá tu i doprovodný program.

O tom, že akce dávno překročila hranice České republiky, vypovídá i festival Jeden svět v Bruselu, který se letos koná již podeváté a při němž se zahraničnímu publiku tradičně představí nejúspěšnější filmy z českých projekcí.

Do Ostravy přiveze festival Jeden svět 39 filmů pro veřejnost a 12 snímků pro školy.

Festival objede více než tři desítky českých a moravských měst

V Ostravě bude festival Jeden svět probíhat od 12. do 20. března, a to na pěti místech současně: v kině Art, v Minikině, v klubu Atlantik, v multižánrovém centru současného umění Cooltour a ve Staré Aréně. Tak jako jinde jsou i tady vedle hlavních odpoledních a večerních projekcí připraveny také speciální dopolední promítání pro základní a střední školy, projekce filmu pro rodiče i s dětmi nebo promítání v originálním anglickém znění.

V Brně, kde se festival Jeden svět zastaví od 16. do 24. března, se bude promítat v kinech Art a Lucerna, v univerzitním kině Scala, v Moravské galerii - Uměleckoprůmyslovém muzeu a v HaDivadle. Levnější vstupenky získáte s Kartou diváka za 120 Kč; ta vás opravňuje k nákupu vstupenek s 50% slevou. Od 16. do 24. března se festival koná ve znojemském kině Svět, od 23. do 25. března se zastaví v Třebíči.

Mezi poslední zastávky letošního programu budou patřit Mladá Boleslav, Tišnov, Police nad Metují a Ústí nad Orlicí, kde se festival Jeden svět uzavře 12. dubna.