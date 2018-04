Na Festival alpinismu v Praze přijedou hvězdy horolezectví i freeridu

Další zajímavé filmy na festivalu NOBODY’S RIVER – DVA MĚSÍCE NA KAJAKU PO AMURU Příběh čtyř žen, které se rozhodly sjet na kajaku 3000 km dlouhý Amur od jeho pramene ve východním Mongolsku až po ústí do Pacifiku. EL SENDERO LUMINOSO – ALEX HONNOLD A FREE SÓLO Neexistuje nikdo, kdo zvládá lezení bez jištění tak dokonale jako mladý Američan Alex Honnold. Perfektně připraven a s nejvyšší koncentrací a obrovskou důvěrou v sebe sama se rozhodl i pro extrémní cestu „El sendero luminoso“ v Mexiku. CAVE CONNECTION/SPOJENÍ JESKYNÍ – DOBRODRUŽSTVÍ V PODZEMÍ Tisíc metrů pod zemským povrchem se odvážní jeskyňáři přibližují ze dvou stran k místu, kde by podle jejich propočtů měly být propojeny dva rozsáhlé systémy jeskyň. DREAM – EXTRAVAGANTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NA KAJAKU Ben Marr stojí jako začátečník na břehu a pokouší se najít vstup do řeky i vstup mezi partu kajakářů. Sní o tom, že se ze „zelenáče“ stane kovbojem na divoké vodě. Benovi se podařilo spojit jeho úžasné profesionální dovednosti s fantazií a s velkou sebeironií. DON’T LOOK DOWN/NEDÍVEJ SE DOLŮ – ZVOLIL JSEM STRACH Angličan James Kingston, kterému je teprve 23 let, leze na jeřáby, mosty, mrakodrapy a vychutnává si přitom výhledy, při kterých jiným tuhne krev v žilách.