Na Euro do Švýcarska: rady, tipy, ceny

Upozornění: Vstupenka na zápas Eura je zároveň volnou jízdenkou na vlaky v celé zemi v den zápasu a ještě den poté do 12 hodin. Bydlení a parkování se proto vyplatí hledat dál od hracích měst, jež budou přecpaná fanoušky, a na místo i zpět ze zápasu cestovat vlakem.

Euro bez lístku

Stadiony jsou dávno vyprodané, ale i když jste nesehnali lístek, můžete do Švýcarska vyrazit fandit: k obřím obrazovkám do fanzón v ulicích nebo na speciální malé stadiony. Těch vyrostou v celé zemi desítky a například v těch s názvem UBS Arena v 16 menších městech mimo čtyři hrací centra Eura lze fandit vestoje zdarma stejně jako v ulicích měst. Lístky na číslované sedačky stojí od 11 CHF výš.

V hracích městech najdete takzvané fanzóny: v Ženevě v lokalitě Plainpalais, vzdálené jen několik minut pěšky z centra, v Basileji se tříkilometrová fanzóna potáhne městem mezi dvěma hlavními nádražími (Basel SBB a Basel Bad Bf) a chystá se promítání na nábřeží Rýna v centru - obrazovky mají viset na mostech.

Fanoušci v ulicích

Na místech s největším výskytem českých fanoušků ve Švýcarsku, později případně i v Rakousku, budou jako při minulých vrcholných turnajích v Portugalsku či Německu takzvané české ambasády pro fanoušky, připravené pomoci či poradit s čímkoli v rodném jazyce.

"Najdete nás u vlakových nádraží, fanzón i stadionů, naše auta budou označena českými vlajkami a výraznými nápisy Czech fan embassy," říká koordinátorka Bára Jindrová. "K dispozici bude česky tištěný průvodce, poradíme s dopravou i bydlením, ale budeme nápomocni i při řešení krádeží, ztráty dokladů, zranění i případného zatčení. Zorganizujeme také různé aktivity nejen s fanoušky soupeřících zemí."

Telefonní infolinka Evropské unie a UEFA bude zdarma, má číslo 00800 67891011 a zřizovatelé slibují, že se domluvíte i česky.

Doprava do Švýcarska

Pro cestu autem z Prahy přes Německo do Basileje (cca 700 km) počítejte přibližně se 7 hodinami, do Ženevy (cca 1 000 km) s 11 hodinami, trasa vede po dálnicích.

Pozor! Na švýcarských hranicích nezapomeňte koupit známku (40 CHF, platí rok) a ubrat plyn! Zatímco v Německu je leckde neomezená rychlost, Švýcaři dbají na dodržování limitů 120 km/h na dálnici, 80 km/h mimo obec a 50 km/h v obci. V Německu i Švýcarsku je povolený limit alkoholu v krvi řidiče 0,5 promile. Do Basileje i Ženevy jezdí noční autobusy z Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy a Plzně (zpáteční lístek od 2 450 Kč, akční od 1 550 Kč).

Do Basileje a Curychu jezdí z Prahy noční vlak (jedna cesta včetně lehátka do Basileje od 4 400 Kč, do Curychu od 3 300 Kč, nevratný lístek Spar Night v akci 1 000 Kč).

Do Basileje, Curychu a Ženevy provozují aerolinie Swiss přímé lety z Prahy, jež jsou však v termínech okolo hracích dnů českého týmu (7. června v Basileji, 11. a 15. června v Ženevě) už velmi obsazené, a tudíž drahé (10 000 korun a víc za zpáteční let). Nicméně pokud zamýšlíte spojit Euro s dovolenou ve Švýcarsku, a tudíž se vyhnout letům kolem hracích dnů českého týmu, můžete zkusit na telefonu 234 008 227-230 rezervovat letenky s různým místem příletu do Švýcarska a odletu zpět.

Doprava z letišť je komfortní a rychlá: Curych a Ženeva mají vlastní železniční stanici s místními i dálkovými vlaky, basilejské letiště obsluhuje každých 15 minut autobus číslo 50.

Doprava ve Švýcarsku

Vlaky, poštovní autobusy, městská doprava i parníky na jezerech, to vše jezdí spolehlivě a jízdní řády na sebe navazují. Pro delší pobyty se jednoznačně vyplatí síťová jízdenka Swiss Travel System Euro 2008 Generalabonnement. Platí po celý červen na veškeré vlaky, poštovní autobusy, MHD i parníky na jezerech ve Švýcarsku a navíc jako průkazka na poloviční slevu v Rakousku.

Ke koupi je i v Čedoku a Firo Tour (do 31. května za zvýhodněnou cenu 299 CHF, v červnu za 399 CHF, v 1. třídě za 599 CHF). Rodiče mohou ve Švýcarsku k tomuto lístku dokoupit dětskou Juniorkarte za 20 CHF.

Prodává se též průkaz na poloviční slevu z jízdného v Rakousku i Švýcarsku po celý červen (Euro Half Fare Card), který stojí do konce května 39 CHF, v červnu 59 CHF.

Pro kratší pobyty pouze ve Švýcarsku lze využít jízdenku zvanou Swiss Pass - jde o vstupenku do 450 muzeí v zemi plus předplatné na dálkovou i místní veřejnou dopravu a poloviční slevu na alpské lanovky a zubačky (od 195 CHF na 4 dny - přičemž s délkou platnosti cena za den značně klesá) Prodává se i v Čedoku a Firo Tour, pokud si ji koupí rodiče, děti až do 16 let s nimi cestují zdarma).