Na Ďumbieru, střeše Nízkých Tater

Může se hodit TIP NA JÍDLO

* V Liptovském Mikuláši se na Námestie osloboditelov naproti kostelu Sv. Mikuláša krčí na rohu restaurace "Liptovská Izba." V příjemné atmosféře tradiční slovenské "restaurace" se stylovým dřevěným interiérem vám uvnitř ochotná a neuvěřitelně rychlá obsluha může nabídnout bohatý jídelníček. My jsme si dali skvělou kapustovou polévku s klobásou (ve velkém talíři za 32 Sk), úžasné bryndzové halušky (za 65 Sk) a místní pivo Zlatý Bažant 12 ° za 25 Sk (třetinka stála 15 Sk) Obrovské porce, příjemná atmosféra a přijatelné ceny zajišťují, že určitě nebudete zklamáni. TIPY NA DALŠÍ VÝLETY

My jsme prošli jen západní část Nízkých Tater, pokud byste chtěli poznat také tu východní s mohutným masívem Kráĺovy hoĺy, pak pokračujte od Štefánikovy chaty dál na východ po červené. Nízké Tatry se totiž táhnou v délce přes 80 kilometrů. *Okolí Liptovského Mikuláše je protkáno cykotrasami, např. jedna vede přes Dolní Liptov, Liptovskou Osadu , Železné, Partizánskou Ĺupču, a Bešeňovou až do Rožumberoka. *Z Liptovského Mikuláše se také můžete vypravit vlakem či po silnici E 85 do Popradu, odkud je snadný přístup k nejvyšším vrcholkům Vysokých Tater. Zážitek slibuje zejména moderní vysokohorský elektrický vláček z Popradu do Tater. Jezdí nejméně jednou za hodinu, návštěvník může vystoupit už ve Starém Smokovci a kochat se nádhernými horskými štíty těsně nad ním. Odtud máte v zásadě dvě možnosti, jet vláčkem na východ-do Tatranské Lomnice, nebo se nechat svést dále podél vrcholků na západ až do Štrbského plesa. Tam po asi desetiminutové cestě dorazíte k známému ledovcovému jezeru s nádherným panoramatem vysokohorských štítů a dolin v pozadí. Turistická cesta, která obtáčí pleso, je dlouhá 2, 25 kilometru, pleso samotné se může pochlubit maximální hloubkou 20 metrů, plochou vodní hladiny 19,5 ha, maximální teplota vody je pak i v létě 19° C. Pokud by vám to nestačilo, máte na výběr z několika různě náročných turistických tras s výstupy na okolní vrcholy. ( např. na vrchol Kriváň – 2494 m n.m.- vás dovede červená značka zhruba za 3,5 hodiny)