Na dovolenou za 1,50 Kč. Superlevné ubytování v Řecku, Španělsku a Itálii

Mezinárodní řetězec HostelBookers, který vlastní ubytovací zařízení ve více než 100 zemích světa, přichází v době ekonomické krize se speciální nabídkou. Na lukrativní dovolenkové termíny od 6. do 10. července uvolnil 250 lůžek za cenu pouhých 5 britských pencí na noc za osobu (zhruba 1,50 Kč).

Prodej začíná 1. června

Společnost přichází s touto speciální nabídkou v rámci oslav svého pětiletého výročí fungování na trhu.

Zájemci mají možnost rezervovat si lůžko za tuto cenu na webu společnosti HostelBookers od 1. do 5. června od 16 hodin (14:00 GMT). K dispozici bude každý den 50 lůžek, celkem je jich tedy v nabídce 250.

"Máme za sebou úžasných pět let neuvěřitelného růstu naší společnosti. Tohle je poprvé, kdy děláme takhle velkou reklamní akci, protože se domníváme, že právě výročí je ideální příležitost. Je to náš způsob poděkování všem našim zákazníkům za to, co pro nás za ta léta udělali," uvedl David Smith, výkonný ředitel řetězce HostelBookers.

Speciální nabídka ubytování za 1,50 Kč

Prodej lůžek za pět pencí se vztahuje na následující hostely:

Řecko, Korfu: Sunrock Backpackers

Řecko, Santorini: Santorini Hostel

Itálie, Sardinie - Alghero: Hostal De L'Alguer

Španělsko, Barcelona: Centric Point Hostel

Španělsko, Valencie: Purple Nest Hostel

Nabídka osloví asi především mladé lidi, studenty a nezávislé cestovatele. Vztahuje se totiž hlavně na pokoje s více lůžky (v těchto typech hostelů se jedná o pokoje s 2-6 postelemi), přičemž jeden zájemce si může zarezervovat nejvýše dvě lůžka.

Pokud preferujete soukromí, ceny za dvoulůžkové pokoje v hostelech typu Sunrock Backpackers na Korfu se pohybují v sezoně kolem 19 eur na osobu a většinou zahrnují snídani i večeři.



Pokoj hostelu Santorini řetězce HostelBookers

Podpora cestovního ruchu

Kampaň společnosti HostelBookers je jednou z posledních v sérii reklamních akcí různých cestovních agentur, kanceláří i aerolinek po celém světě ve snaze podpořit skomírající cestovní ruch v časech ekonomické krize.

Minulý měsíc například nabízela agentura Travelodge 50 tisíc pokojů po celé Velké Británii za méně než 9 liber za noc.

Ve snaze přitáhnout zákazníky jdou s cenami dolů i hotely. Zájem o ubytování v evropských hotelech totiž klesl za první čtvrtletí tohoto roku o téměř 9 procent ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce, uvedla marketingová agentura STR Global. Nejhůře jsou na tom hotely ve východní a střední Evropě, které přišly až o 19 procent zákazníků.

Padají i ceny letenek. IATA odhaduje ztráty dopravců jen za první čtvrtletí na miliardu dolarů. Jen za rok klesla průměrná cena letenek o více než tisícikorunu - více ZDE.