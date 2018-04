Na dovolenou s ROH aneb návrat rudých časů v Tatrách

Cesta do totáče Dovolené s ROH nabízí cestovní kancelář Atis. S hotelem Morava spolupracuje už patnáct let, ovšem nápad vrátit se k tradici odborářských zájezdů, které se tu kdysi střídaly, se zrodil až před několika měsíci v hlavě ředitele Atisu Petra Krče. "Byl jsem tu cosi projednat a paní ředitelka mi chtěla ukázat novou saunu. Cestou do podzemí jsme minuli sklad plný vyřazených sklenic, talířů, ručníků a mýdel, vše ozdobené logem ROH. Zatímco paní ředitelka říkala, že to vše čeká na vyhození, já jsem zajásal a rozmluvil jí to. Bylo mi jasné, že vymyslíme, jak takový poklad využít.“ Ubytovat účastníky retro zájezdu právě v Moravě má logiku. Před mnoha lety se tu totiž natáčel film Anděl na horách. "Ten film je věčný a funguje,“ říká Petr Krč: "kdykoliv běží v televizi, zájem o pobyty v hotelu Morava se nám zvedne o třicet procent.“ A proč by měla právě dovolená ve stylu ROH rekreanty bavit? "Dobře se vyspat a najíst už je dneska samozřejmost. Lidi chtějí zážitky a ty jim dopřejeme. Podobný druh zájezdů se prodává po celém světě. Viděl jste film Hříšný tanec? Tam se nejedná o nic jiného, než o odborářskou dovolenou v americkém stylu. Kulturním referentům se tam jenom říká animátoři a ve Spojených státech se na takové animátory dokonce studuje,“ tvrdí sebejistě Petr Krč.

První turnus Prvního "turnusu“ se účastní skoro devadesát lidí. Pan Krč je osobně přítomen a vše pečlivě dokumentuje. "Teprve začínáme, důležité je vychytat mouchy a dovést naši představu k dokonalosti. Věřím, že podobný typ zájezdů můžeme nabízet minimálně dalších deset let, dokud tu budou pamětníci skutečných zájezdů s ROH.“ V tom má nejspíš pravdu. Soudě podle věkového průměru rekreantů mu po deseti letech nezbyde, než se obrátit na Svaz komunistické mládeže a nalákat novou generaci.