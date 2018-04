Na dovolenou s cestovkou? 10 rad, jak nenaletět

1. Zájezd jen u pojištěné CK

Zájezd si kupujte pouze u cestovní kanceláře, která má uzavřené pojištění proti úpadku. Tím by se vám měli na kontaktním místě (buď přímo v cestovní kanceláři, nebo v cestovní agentuře) prokázat.

Pokud by takové pojištění cestovní kancelář neměla, raději běžte jinam. Vystavujete se riziku, že buď neodjedete vůbec, nebo budete mít problémy se vrátit ze zahraničí. Zkrachovat sice může i pojištěná cestovní kancelář, avšak v takovém případě na základě platné pojistné smlouvy pojišťovna přebírá závazky za návrat turistů, zajištění dopravy apod.

Jestli je právě "vaše" cestovka pojištěna, můžete zjistit třeba na webu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - ZDE.

2. Cestovní smlouvu si nejprve prostudujte, důležité body si tam před podpisem zaneste

Při výběru zájezdu a samozřejmě i cestovní kanceláře platí obdobná základní pravidla jako u jakýchkoli jiných smluvních vztahů. Měli byste podepisovat jen to, s čím se detailně seznámíte a zároveň i všemu porozumíte. To znamená jediný osvědčený postup – vzít si návrh smlouvy na konkrétní zájezd domů a v klidu ho prostudovat.

Budete-li mít pocit, že ve smlouvě něco chybí, tak neváhejte a po pracovníkovi cestovní kanceláře požadujte danou záležitost doplnit. Naopak považujete-li nějaké předem stanovené body smlouvy za nevyhovující, tak vyzvěte příslušného pracovníka k nápravě. Pokud byste později chtěli nějakou službu reklamovat, je dobré vědět, že co není ve smlouvě, jako by nebylo.

3. Ptejte se, ptejte se, ptejte se

Čím více otázek položíte, tím větší naději máte, že si nekoupíte "zajíce v pytli". Nesmí vás uspokojit obecná prohlášení jako např. "Hotel je u moře." - co zmanená to "u", znamená to přímo na pláži? Kolik je to metrů? Jaká je ta pláž? Písečná nebo oblázková? Patří přímo hotelu? Kdo ji uklízí? Ptejte se, ptejte se, ptejte se.

4. Požadujte přesný název hotelu

Ze zákona jsou cestovní kanceláře povinny sdělit vám v cestovní smlouvě přesný název hotelu. Prověřte si na internetu nebo u jiných dostupných zdrojů, zda název, který používá cestovní kancelář, a který vám uvádí v cestovní smlouvě, je přesným názvem hotelu, v kterém chcete být ubytováni. Mohou existovat dva i více hotelů, které mají velmi podobný název, nebo dokonce téměř stejný a liší se pouze nějakou drobností. Jejich kvalita přitom může být naprosto odlišná. Například tříhvězdičkový hotel se může jmenovat Laguna hotel, jeho dvouhvězdičkový "příbuzný" poblíž Laguna depandance. Zatímco vy jste očekávali ve svém "tříhvězdičkovém" pokoji klimatizaci, "dvouhvězdičkový" vám nabídne maximálně žaluzie. Pokud nemáte ve smlouvě správný název hotelu, vaše případná reklamace bude mít malou naději na úspěch. Důkladně se také vyptejte, co konkrétně ve vašem vybraném hotelu znamená daný počet hvězdiček - úroveň služeb se v jednotlivých zemích značně liší. Zatímco tříhvězdičkový hotel v Rakousku nebo Itálii bude zárukou jistého standardu, v Egyptě či v Tunisku dostanete srovnatelné služby v hotelu čtyřhvězdičkovém, a někde až pětihvězdičkovém. Pozor si dejte také u poznávacích zájezdů na nabídky typu: ubytování v hotelech turistické kategorie – to je cesta do pekel. "Každá slušná cestovka přece v okamžiku prodeje musí vědět, jaký pokoj a v jakém hotelu pro vás má, jinak by vám zájezd nemohla prodat," upozorňuje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří České republiky. Dovolená u moře

za všechny prachy 5. Dny a noci Trvejte na tom, že chcete vědět, kolik přesně nocí v hotelu obsahuje nabídka, kterou vám agentura nebo cestovní kancelář předloží. A trvejte na tom, že tento údaj bude přesně zaznamenán do cestovní smlouvy. Předejdete tím případnému zklamání a nedorozumění. Odlet na dovolenou může být totiž těsně před půlnocí, do destinace přilétnete nad ránem a cestovní kancelář vás ubytuje až po obědě - na cestě tak jste už dva dny, ale ještě nebydlíte. A stejné to může být i na konci zájezdu. Ptejte se na tyto detaily – z odpovědí na ně poznáte, kdo to s vámi jak myslí. Cestovka, která vás ubytuje hned po příletu, asi lépe, než ta, co vás nechá v recepci až do odpoledne. Ale nic není zadarmo a ta první cestovka musela hotelu zaplatit za to, že vás může ubytovat už brzo ráno, a to se promítlo do ceny. Sami rozhodujte o tom, jakou službu chcete. CO MUSÍ OBSAHOVAT CESTOVNÍ SMLOUVA Cestovní smlouva upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Stanoví práva a povinnosti obou stran v době od uzavření smlouvy do zahájení zájezdu, v době jeho průběhu i po jeho ukončení. Smlouva musí ze zákona obsahovat několik podstatných náležitostí: Název a sídlo cestovky

Cestovní smlouva je uzavřena vždy jménem cestovní kanceláře, která zájezd pořádá, a to bez ohledu na to, zda byl zájezd zakoupen přímo v kanceláři, či v cestovní agentuře.

Zákazníkem je osoba, jež smlouvu podepsala, i další účastníci zájezdu, které uvedla jako spolucestující.

Ve smlouvě musí být přesně vymezeno zahájení a ukončení zájezdu.

Ve smlouvě musí být vypsány všechny služby (doprava, ubytování, pojištění apod.), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Také musí být jednoznačně stanoveno jejich místo (místo pobytu) a jejich trvání. Pokud tyto informace obsahuje katalog, stačí ve smlouvě odkázat na katalog a zájezd v něm uvedený. V tom případě musí cestovka zákazníkovi katalog předat a do smlouvy zanést ustanovení, že zákazník podpisem smlouvy stvrzuje jeho převzetí.

Ve smlouvě musí být vypsány všechny služby (doprava, ubytování, pojištění apod.), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Také musí být jednoznačně stanoveno jejich místo (místo pobytu) a jejich trvání. Pokud tyto informace obsahuje katalog, stačí ve smlouvě odkázat na katalog a zájezd v něm uvedený. V tom případě musí cestovka zákazníkovi katalog předat a do smlouvy zanést ustanovení, že zákazník podpisem smlouvy stvrzuje jeho převzetí. Cena zájezdu

Ve smlouvě musí být jasně rozepsána záloha na cenu, doplatek, termíny jednotlivých plateb a způsob placení. Další informace

6. Pozor na doložku zvyšující cenu zájezdu. Hlídejte lhůtu tří týdnů

Velmi oblíbenou doložkou, kterou vkládají cestovní kanceláře z preventivních ekonomických důvodů do cestovních smluv, je možnost zvýšit cenu zájezdu v důsledku nárůstu cen pohonných hmot, palivových a letištních příplatků anebo změny směnného kurzu týkající se konkrétního zájezdu o více než 10 %.

Jde tedy o situaci, kdy vy jako klient zaplatíte nějakou cenu za zájezd a najednou vám CK oznámí určité její navýšení v důsledku některého ze zmíněných vlivů. V současnosti, kdy dramaticky roste cena pohonných hmot, tyto doložky nabývají na důležitosti a cestovní kanceláře budou této možnosti opět chtít využít. Co můžete jako spotřebitel udělat?

Jednak se podívejte, zda tato doložka před podpisem smlouvy existuje. Pokud ano, tak jednejte o jejím vypuštění. Pakliže s ní souhlasíte, tak se vyplatí vědět, že cestovní kancelář vám může zvýšit cenu zájezdu o některý z těchto vlivů maximálně tři týdny před odjezdem. Na zvýšení ceny v kratší lhůtě nemá právo, byť ve smlouvě existuje doložka.

7. Podrobné informace nejpozději sedm dní před odjezdem

Dost často cestovní kanceláře hřeší v tom smyslu, že neinformují s dostatečným časovým předstihem své klienty v oblasti podrobných pokynů. Jde o detailní informace o průběhu zájezdu, kontaktní osobě a spojení na pracovníka cestovní kanceláře v místě pobytu apod. Tento druh pokynů musí každý klient obdržet nejpozději sedm dní před odjezdem. V případě, že uzavíráte cestovní smlouvu těsně před odjezdem, je cestovní kancelář povinna vám tyto pokyny dát hned při uzavírání smlouvy.

Pokud se vám stane, že po uzavření smlouvy s cestovní kanceláří nemůžete z osobních či rodinných důvodů odjet, cestovní kancelář nemá právo nijak bránit tomu, abyste za sebe na dovolenou poslali náhradní osobu. Náhradník musí jen písemně souhlasit, že akceptuje smluvní podmínky. Co se týče zaplacení ceny zájezdu, tak za ni nesou odpovědnost oba – původní a náhradní klient.

Tip pro klienty: Posíláte-li za sebe na zájezd kamaráda, tak se s ním dobře domluvte na úhradě. Pokud nezaplatí, tak je cestovní kancelář oprávněna dluh vymáhat na vás.

8. Buďte reální ve svých představách

Po roce práce se dovolená pro každého stává téměř snovou záležitostí. Ovšem sen o dovolené musí nakonec mít reálné korekce. Koupíme-li si last minut leteckého zájezdu do Egypta, do 3* hotelu, all inclusive za necelých 7 tisíc korun, můžeme snít jak chceme, ale reálně nemůžeme očekávat moc. Něco přece stojí letenka, něco transfer z letiště, něco práce delegáta – kolik pak asi zbude na 7 nocí ubytování a 7 dnů all inclusive? 300 nebo 400 Kč na den? Co za tu sumu můžeme očekávat?

9. Rozpory se smlouvou reklamujte na místě, nejpozději do 3 měsíců po návratu

Jako zákazník máte samozřejmě nárok na služby v takové kvalitě, kterou jste si sjednali ve smlouvě. Jste-li s něčím nespokojeni, je vhodné se snažit vyřešit vše nejlépe na místě. To znamená kontaktovat ve smlouvě nebo v pokynech pověřeného pracovníka cestovní kanceláře a vyzvat ho k odstranění problému.

Velmi častou výmluvou pracovníků cestovních kanceláří je věta, že konkrétní službu zajišťuje externí dodavatel a oni na úroveň služby mají velmi malý vliv. Takové vysvětlení jednoznačně odmítněte s tím, že ručí za vady bez ohledu na to, koho si na konkrétní službu cestovní kancelář objednala (stává se to například u letecké či autobusové přepravy).

V případě, že cestovní kancelář nezajistí odstranění vad na místě, lze doporučit sepsání zápisu s podpisem odpovědného pracovníka ohledně vad. Kromě toho je dobré si pořídit fotodokumentaci jako opěrný důkazní prostředek.

Po návratu z dovolené máte jako klient tři měsíce na to, abyste reklamaci uplatnili buď u cestovní agentury, která prodávala zájezd, anebo přímo u cestovní kanceláře. I cestovní kanceláře jsou zavázány odpovědností za vady podobně jako například obchodníci u prodeje zboží. Nebojte se v žádném případě vadné služby reklamovat podobně jako reklamujete prasklou podrážku u bot. Právo je na vaší straně.

10. Dovolená je pro radost

Pokud začnete mít pocit, že vyjednávání dovolené vám přináší místo radosti jen starosti, raději jděte jinam, protože si jinak ten negativní pocit odvezete s sebou na dovolenou a budete hledat "důkazy" toho, že vaše pocity byly správné. Nestojí za to.